México llamó a G20 a reconocer vacunas aprobadas por OMS

Marcelo Ebrard, titular de la SRE, informó que México llamó al G20 a reconocer todas las dosis contra COVID-19 que sean aprobadas por la OMS y que "no se haga geopolítca con las vacunas".

"Se hizo un llamado al G20, por instrucciones del señor presidente de la República. Hay un acuerdo de la mayor parte de los países del G20 para que se reconozcan todas las vacunas que autorice la OMS, o sea, que no se haga geopolítica con las vacunas. Si la Organización Mundial de la Salud reconoce y acredita una vacuna, todos los países tenemos que hacerlo y no unos sí y otros no por razones de otro tipo", dijo el canciller Ebrard.

El canciller señaló que si hay vacunas autorizadas por la OMS, estas deben de estar acreditadas por todas las naciones que formen parte de esa organización internacional.

"Si tenemos Sinovac autorizada, Pfizer autorizada, AstraZeneca autorizada, por la OMS, pues todos los países, sea la Unión Europea, los que integramos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, los Estados Unidos, Canadá y así sucesivamente, todos deberíamos de reconocer las mismas y abstenernos, limitarnos de no meter la política".