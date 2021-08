Rayados no quiere ser sorprendido por Cruz Azul en Concachampions

El chileno Sebastián Vegas, defensa de Rayados de Monterrey, mencionó que la idea no es dejar que Cruz Azul los sorprenda en el juego de ida por las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf: "Ellos tienen un modelo muy intenso, eso se los impregnó su actual técnico (Juan Reynoso). Hacen transiciones muy rápidas, tienen jugadores de mucha calidad, nos pueden sorprender, y estamos trabajando para que no hagan eso en nuestra casa. Debemos de poner las reglas, porque somos locales".

Sería ideal sacar una ventaja en la ida: "Queremos dejar puestas las condiciones, pero no hay que volvernos locos, ya que son dos partidos, y confiamos que también en México podremos dar un buen juego".

Ambos equipos, regios y capitalinos, no llegan con su plantel al 100 por ciento: "Pero no es válido decir quién tiene mejor plantel por ahora, los dos estamos con bajas, lo importante es mostrarse en el campo con lo que tenemos, que es un equipo lleno de buenos jugadores".

Afirma que se llega en "buena forma, claro, tenemos cosas qué corregir. Hay jugadores que vienen llegando de los Olímpicos, Copa Oro, Copa América, pero ya estamos completos. El nivel del equipo con la competencia está subiendo".

El inicio del torneo local no ha sido el más halagüeño para los Rayados, lo que ha arrastrado varias críticas, pero eso no pesa: "Las críticas a nosotros no nos dañan. Nosotros tenemos claro las cosas a mejorar. El sueño es ir al Mundial de Clubes, las críticas no nos importan".