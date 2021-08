Lamenta PAN Coahuila 'bancarrota' del estado por pandemia del COVID-19

El presidente del Comité Estatal del PAN en Coahuila, Jesús De León, reaccionó a las declaraciones que realizó ayer en Torreón el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien afirmó que la entidad no cuenta ya con recursos para hacer frente a una nueva alza en hospitalizaciones por COVID-19, esto debido a los costos elevados que representa el contratar personal, comprar pruebas, insumos y adaptar espacios en clínicas.

Al respecto De León lamentó que la entidad deba pasar por una "bancarrota", de la cual habían advertido en Acción Nacional desde hace meses.

"Lo dijimos al inicio de la pandemia, el estado está en bancarrota, no tiene los recursos, las camas y hospitales temporales que se instalaron para combatir el COVID fue gracias al recurso municipal y federal, además del apoyo de la iniciativa privada".

El líder de Acción Nacional en Coahuila también se remitió a un análisis de los diputados locales de su partido en el Congreso Estatal, mismo en el que presuntamente señalaron una excesiva cantidad de recursos estatales destinados a viáticos, publicidad y papelería de parte del aparato estatal de gobierno, esto pese a la necesidad de austeridad y optimización de recurso en tiempos de pandemia.

"Si se apretaran el cinturón otra historia sería, pero ahora con mayoría priista en el Congreso solaparán el uso a discreción de los recursos de los coahuilenses, olvidando que su función es la rendición de cuentas y ser contrapeso".

Cabe recordar que fue ayer lunes que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, fue cuestionado sobre la disponibilidad de recursos en el estado para hacer frente a una posible tercera ola de hospitalizaciones por COVID-19, el mandatario fue claro al señalar que ya no se cuenta con el soporte financiero para ello, por lo que realizó un "llamado a los ciudadanos a hacer caso a los protocolos, a salir cuando sea necesario, ya hay lugares abiertos, escojamos cuál puede ser nuestra actividad familiar para poder regresar también a la casa sin ningún riesgo. El estado no podría de nueva cuenta habilitar el número de camas COVID que se tuvo en el mes de diciembre, que eran mil 474, implica un gasto que el estado ya no tiene el recurso".