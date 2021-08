Sin problemas de abasto de medicamentos y oxígeno para atender a pacientes COVID en Durango

El secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero aseguró que en la entidad no existe el problema de desabasto de oxígeno ni de medicamentos para tratar a los pacientes contagiados de COVID-19 y que se encuentran hospitalizados.

Pidió a la sociedad mantener las medidas de prevención pues aclaró que la solución no es incrementar el número de camas pues advirtió que ello podría colapsar el sistema de salud.

“No hay desbasto de oxígeno sin embargo si sigue creciendo el número de pacientes activos indudablemente, un porcentaje un 15 por ciento, necesitará oxígeno y eso no es nada bueno para la comunidad. De cualquier manera estaremos vigilantes en ellos.

La solución es cuidarnos y no tener camas y camas de COVID porque no es recomendable porque puede colapsar el sector salud”, dijo en su habitual rueda de prensa.

Así mismo, comentó que no hay problema con el abasto de medicamentos para tratar a los pacientes graves por contagio, aunque aclaró que además de costosos son difíciles de conseguir.

“Tenemos medicamentos, recuerden que está cambiando la pandemia ya no es poner cualquier medicamento ya hay lineamientos claros pero los medicamentos que se requieren para el paciente grave son caros, pero no es tanto lo caro sino lo difícil de conseguir además no debemos de llegar a ese grado de enfermedad cuando se ha dicho durante toda la pandemia los cuidados que se deben de tener”, insistió el titular de Salud.

Al reconocer que el Hospital General de la capital se encuentra a su máxima capacidad, dijo que no es lo que se desea, el saturar todas las instituciones puesto que el personal de salud, ya está agotado a más de un año y medio de pandemia.

“No queremos hospitales al máximo, nuestros trabajadores de la salud están con una carga de trabajo impresionante en todos los hospitales, por más de un año y medio de pandemia no han descansado, son los únicos que no han descansado, seguían recibiendo pacientes COVID, mas los pacientes habituales del trabajo diario, por lo tanto pidan y busquen la manera de cuidarse por ellos, porque están dando todo para que nuestra sociedad tenga salud”, dijo.