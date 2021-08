Registrarse en el Repse, una carrera de obstáculos

Una carrera de obstáculos se está convirtiendo para los empresarios cumplir con el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por lo que antes de iniciar con su registro es importante alistarse con toda la documentación requerida, señaló Luis Alfonso Arratia, especialista en Recursos Humanos.

Para el director de Zesati Internacional la salida del esquema del outsourcing no ha sido el mayor problema que han enfrentado las empresas con la Reforma Laboral sino el Repse que a pesar de ser amigable a primera instancia presenta dificultades al momento de realizar el registro.

Para el entrevistado la prórroga del un mes en realidad fue sólo de ocho días, ya que en su publicación en el sitio web Gobernación señaló que el Repse tiene como fecha límite el 24 de agosto de 2021, ‘para lo que sí es un mes es para la migración de empleados del esquema de outsourcing, que desde mi punto de vista el tiempo de prórroga está muy bien, para lo que se está batallando es con el Repse’, precisó.

Explicó que la secuencia del Repse no parece complicada, el primer punto para iniciar el registro se pide la Firma Electrónica (FIEL), por lo que si no se tiene se tendrá que ir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ‘esperar a que te den cita, Otro punto de puede genera problemas es que este registro detectará con la firma si la empresa tiene problemas o adeudos con el SAT, el Seguro Social o el Infonavit ‘cualquier irregularidad se detectará y le pondrán una tacha hasta que resuelva su situación con cualquiera de estas tres instituciones’ . Después de dar la FIEL y si no tiene adeudos con alguna institución, se pedirá escribir la actividad que te interesa registrar ‘es muy importante que esté en tu acta constitutiva, es descripción debe ser muy precisa ya que cualquier error será detectado’. Después el registro te pedirá subir tu identificación del INE, el acta constitutiva, el comprobante de nómina, el domicilio fiscal, ‘aquí en este punto muchas empresas han tenido que recurrir a un notario público ya que el acta constitutiva no describe bien la actividad realizada o bien existen diferencia con relación al domicilio fiscal’, detalla.

Cuestionario para detectar irregularidades

Luis Arratia comentó ya para finalizar se debe tener mucho cuidado con las preguntas que realiza el Repse, ya que tienen como objetivo detectar cualquier irregularidad de la empresa o sus proveedores. Entre las preguntas que se realizan son: ¿Con cuántos salarios tienes a tu gente?, ¿Cuántos recibos de nómina por periodo les da a tu gente?, saber si les entregas recibo de nómina al personal, también preguntan de quién recibe las instrucciones los empleados, la vigencia de los contratos, y se paga el PTU, el nivel de capacitación del personal y finalmente el equipo tecnológico con el que se cuenta.

Migración suave

Con relación a la migración de empleado, el entrevistado señaló que las empresas no necesariamente tienen que despedir a su personal para realizar la salida del esquema de outsourcing ya que esto puede resultar muy oneroso para las empresas. 'Lo que están haciendo las empresas es reconocer la antigüedad del trabajador, 'lo único que se hace es un ajuste en cuánto a las condiciones laborales para que queden iguales a las que tienen la empresa matriz'. En términos de salario tampoco debe darse un cambio en el salario recibido, comentó.