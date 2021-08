Museo del Desierto en riesgo de cerrar por segunda ocasión por el COVID-19

El Museo del Desierto (MUDE) se encuentra en riesgo de cerrar sus puertas por segunda ocasión, por incremento de casos de COVID, pues de seguir incrementándose, finalmente las autoridades les harían está petición.

Por lo anterior, el director del MUDE, Arturo González, manifestó que siempre existe el peligro de cerrar porque la salud es lo más importante y no se puede hacer nada contra de eso.

“Ciertamente nos aterra que volvieran a cerrarnos, pues si nos cierran otra vez, hay 600 animales que viven en el MUDE, de cien humanos, entonces hay mucha necesidad de que podamos seguir operando, pero por eso hacemos las cosas con toda la responsabilidad y todo el cuidado”, indicó.

Añadió que luego de un periodo difícil de cien días sin operar, la gente a las igual que las empresas, y compraron grandes cantidades de boletos para sus empleados, lo cual les ha permitido ir pagando lo que debían del el año anterior e ir logrando tener un poco más de recursos para algunas mejoras y para garantizar que las exposiciones sean siempre de primera.

Aclaró que en la actualidad se está permitiendo hasta un 40 por ciento de aforo a pesar de tener permitido hasta un 50 por ciento, a fin de garantizar que no haya problemas en ese sentido.

“Si llegáramos a enfrentar otra vez una situación de cierre, lo que seguramente haríamos son entradas agendadas en un programa donde garanticemos que no haya nadie entre una y otra familia y que no cerremos, pero que podamos lograr verdaderamente que la gente pueda seguir viniendo con toda la seguridad de que no hay riesgo”, concluyó