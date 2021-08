Vuelve a inundarse PIV Francisco Sarabia

El jefe de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), Ignacio Ramírez, se encontraba revisando los equipos sumergibles del Paso Inferior Vehicular (PIV) Francisco Sarabia y aseguró que se iban a "aventar un tiro" para hacerlas funcionar y desaguar la vialidad.

Ramírez indicó que fue mucha el agua que cayó y que en su trayecto pudo haber dañado algún sistema. Dijo que se trataba de bombas sumergibles de 100 caballos y estaban viendo si podían restablecer el servicio. Aseguró que son bombas extranjeras de las mejores que hay.

"¿Y si son de las mejores, por qué fallan tanto?", se le cuestionó al jefe de mantenimiento del Sapal, quien contestó que son muchas circunstancias y que son imponderables que pasan en el transcurso de la lluvia.

No obstante, al referir al funcionario que no es una situación atípica sino que el sistema de bombas siempre falla cuando llueve y se inunda sin excepción, dijo que por ello seguían revisando, "estamos revisando y si no, pues vamos a tener que cambiar los equipos y meter otro tipo de electroniveles que sean un poco más confiables. Desafortunadamente cuando se necesitan es cuando fallan", admitió.

Ramírez explicó que el objetivo era que al menos de forma manual pudiera desaguar el PIV, no obstante también comentó que cuando recién se entregó la obra sí trabajaba con electroniveles, es decir, de forma automatizada. "Vamos a buscar la forma de automatizarlo y que no pase esto porque desafortunadamente nos damos cuenta cuando está ya el problema", dijo el jefe de mantenimiento del Sapal.

Comentó que a lo mejor el sistema que metieron, por la misma antigüedad de 10 años, ya terminó su vida útil pues también refirió que las bombas son las mismas que se metieron desde que se inauguró el paso desnivel.

Incluso el cuarto de máquinas del PIV también cuenta con una planta de energía por si se va la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), misma que tampoco funciona actualmente.

AMANECE INUNDADO

Debido a las intensas precipitaciones de ayer jueves y a que nunca funciona el sistema de rebombeo, el PIV Francisco Sarabia de Lerdo, ubicado sobre el bulevar Miguel Alemán, se inundó nuevamente como si fuera una alberca. Ante el peligro de que haya otro ahogado como el del año 2016 fue cerrado por las autoridades municipales desde el martes.