Ojalá tu marido esté como yo: Vanessa Guzmán ante críticas por su físico

Luego de ser víctima de críticas y ataques por su sorprendente cambio físico, la actriz Vanessa Guzmán respondió a los 'haters' a través de la revista TV Notas.

"Mucha gente me ve marcada y dicen que mi cuerpo ya es un exceso; yo diría más bien que un exceso es la borrachera que te pones los fines de semana, pero tampoco puedes ponerte a pelear con la gente”, dijo a la editorial de espectáculos.

Además, agregó que le duele ver que son más mujeres las que la atacan, quienes aseguran que 'parece hombre' y que su cuerpo era mejor antes de comenzar con su vida fit.

"Es muy triste encontrar mensajes de odio en redes; yo respeto la opinión de todos, pero la gente no te respeta, por eso inicié en redes el hashtag #noalabusodeopinion y convoco a todas las figuras públicas que quieran utilizarlo, porque más de uno nos hemos sentido agredidos”, agregó.

"A las mujeres que me atacan, siempre les digo: ‘¿Me veo como hombre?, tal vez me estás comparando con tu esposo, y ojalá que esté como yo’. Lo que más me llega a doler, es que la crítica viene de los mismos mexicanos”, finalizó su entrevista.