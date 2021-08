Dos papas y dos reyes pensaron que exageraba sobre Cuba: Gloria Estefan

Gloria Estefan tiene el corazón "partido", pero también lleno de esperanza, pues siente que "el mundo está abriendo los ojos sobre la realidad de Cuba". Por eso, se le hace más importante que nunca antes participar en proyectos que "amplifiquen la voz de los que están allá".

Uno de esos proyectos es "Vivo", la cinta de dibujos animados que protagoniza para Netflix. En una entrevista con Efe, Estefan recordó que "por décadas ha habido mucha información errada sobre lo que pasa en la isla, en especial en Europa".

"He hablado con dos papas sobre eso. He hablado con dos reyes de España. Siempre me veían como la apasionada cubanita que está exagerando", indicó.

"Vivo" cuenta una historia de amor que llega demasiado tarde y las situaciones en torno a los protagonistas, con guión de Quiara Alegría Hudes, quien escribió la obra de teatro y la película "In the Heights", con Lin-Manuel Miranda.

De hecho, Miranda tiene una participación en la cinta, además de Zoe Saldana y Juan de Marco, quien fue parte de la banda cubana Buena Vista Social Club.

Estefan hace el papel de Marta, una antigua estrella de la música. "Me inspiré en mi mamá, quien era la verdadera estrella de mi familia, y en la querida Celia Cruz, mis dos grandes iconos", explicó.

"Mi mamá quería ser una artista famosa. A los seis años ganó un concurso para ser la doble de Celia Cruz, pero su papá no la dejó. Pero a decir verdad ella nunca se imaginó que yo cumpliría su sueño por mi personalidad", reflexionó.

Resulta que Gloria Estefan odia ser el centro de atención, pero su pasión por la música es tal que maneja su timidez con tal de cantar y actuar.

A sus 63 años, la que fuera la líder vocal de Miami Sound Machine está casi tan ocupada como cuando giraba por el mundo.

A principios de julio lanzó su documental "Sangre Yoruba", que acompaña a su disco "Brazil305".

Actualmente filma la parte final de "Father of the Bride", la nueva versión de la película de 1991, con Andy García, Adria Arjona e Isabela Merced.

"Nos vivimos riendo, pero sí ha sido un reto porque es un proyecto muy importante y lo hemos hecho en plena pandemia", resaltó.

Lo único que lamenta es que el trabajo coincide con el incremento de las actividades de protesta en Cuba.

EL PODER DEL ARTE

"Estaba invitada a la Casa Blanca (a la reunión de líderes cubanos con el presidente Joe Biden el sábado pasado), pero no pude ir por la premiere de "Vivo"", lamentó. El compromiso también le impidió participar en un evento en Miami.

La filmación de "Father of the Bride" le ha absorbido tiempo que le gustaría haber dedicado a "amplificar las voces de los jóvenes que protestan, que piden un cambio", señaló.

No obstante, Estefan subraya la importancia del arte "como difusión y amplificador de sus voces".

Para ella, las películas como "Vivo" son importantes en este momento porque reflejan auténticamente los sonidos del Caribe y es una forma importante de "usar el arte como vehículo de algo más".

Su sueño es que proyectos como los que está realizando ayuden a "desmitificar" la Revolución cubana, pues con el arte van sus palabras.

"Mucha gente ha tenido por décadas una visión romántica de la vida en Cuba, pero en realidad el milagro médico no lo disfrutaron nunca los cubanos y la alfabetización fue la excusa para adoctrinar", subrayó.

Sin embargo, lo que más le importa es que la escuchen los agentes del orden en la isla.

"Si un militar o un policía cubano me llega a escuchar me pido que lea sobre la verdad de lo que está pasando y que se dé cuenta de que su deber es proteger a su gente", concluyó.