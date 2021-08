La historia comenzó cuando Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz el 22 de abril de 1519. El 8 de noviembre de ese mismo año, el conquistador español se encontró por primera vez con Moctezuma, el tlatoani de los mexicas, quien le permitió el ingreso a la ciudad.

Fue justo el 13 de agosto de 1521 cuando se dio la caída de Tenochtitlán y un par de días después la de Tlatelolco. La captura de Cuauhtémoc significó la derrota de los mexicas.

Pero, ¿qué causó la caída de Tenochtitlán?

De acuerdo a Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo e investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fueron cuatro factores los que influyeron en este suceso histórico: la psicología, la salud, la economía y los militares. El experto llegó a esta conclusión después de múltiples investigaciones.

El factor psicológico en la caída de Tenochtitlán

"Resulta que en el bando mexica habían estado viviendo por lo menos ocho 'presagios' que los tenían atemorizados y que se referían a diversas cosas", dijo Matos Moctezuma durante la conferencia magistral "La conquista de México: 1519–1521", que dictó en 2020 en el Museo Nacional de Arte.

Entre esos presagios estaba la aparición de un cometa en el cielo, el cual, de acuerdo a lo relatado en varias crónicas, fue el único verdadero "porque los astrónomos actuales han podido detectar que por aquellas épocas sí hubo un cometa".

Con respecto a los otros "presagios", indicó que fueron producto de incertidumbre y relatos que aunque no hayan ocurrido, "hicieron ver como si hubieran sido verdaderos".

El factor salud en la caída de Tenochtitlán

El arqueólogo también explicó que la epidemia de viruela debilitó a los locales al grado de ponerlos en desventaja.

"Las viruelas empiezan a tener una tremenda expansión entre los pobladores de Tenochtitlan y Tlatelolco. Empezó a haber una mortandad tan alta que incluso Cuitláhuac, el tlatoani que a las pocas semanas de asumir el cargo, falleció".

En cuanto a las muertes por la Conquista, dijo Matos Moctezuma, Hernán Cortés, en sus "Cartas de relación", estimó que 67 mil personas murieron en combate y 50 mil por hambre, aunque esas cifras aumentan en los documentos realizados por López de Gómara.

El factor económico en la caída de Tenochtitlán

Matos Moctezuma explicó en aquella ocasión que la economía mesoamericana se basaba en tres aspectos: la agricultura, la guerra y el comercio.

Resaltó el punto de la guerra, porque "se conquistaban otras regiones para imponerles un tributo" que se adecuaba a la región a la que perteneciera el "conquistado".

El factor militar en la caída de Tenochtitlán

Matos Moctezuma determinó lo militar como otro factor que propició la caída de Tenochtitlán porque tanto indígenas como españoles se caracterizaban por tener estrategias determinadas.

El arqueólogo también habló sobre la muerte de Moctezuma dentro de este aspecto. Señaló hay diferentes versiones.

La versión española dice que los mexicas, cuando vieron que el tlatoani estaba en el Palacio de Axayácatl con españoles, comenzó un ataque.

"Empezaron a aventar piedras y una de esas le pegó a Moctezuma, entonces quedó malherido y lo metieron al Palacio donde murió después por esas heridas recibidas", indicó.

Sin embargo, las versiones indígenas señalan que fueron los españoles quienes asesinaron a Moctezuma, versión por la que dijo, se inclina.

"Moctezuma ya no les servía y empezaron a idear la escapada, la famosa Noche Triste. Dicen que fue Pedro Alvarado quien mató a Moctezuma. Yo me inclino por eso, porque ya no les era de utilidad Moctezuma ni el señor de Tlatelolco que también lo tenían prisionero y arrojaron los cuerpos para fraguar la escapada de la Noche Triste".