Sindicatos de 'la Cuarta Transformación' bloquean accesos al Senado

Integrantes de diversas organizaciones sindicales, autodenominadas "de la Cuarta Transformación", encabezadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores Pemex (Petromex), bloquean desde la mañana de este martes los accesos al Senado, ubicado en Reforma e Insurgentes, en demanda de respeto a sus derechos laborales, así como la basificación y el pago de prestaciones.

Los inconformes exigen hablar con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, para que se comprometa a atender sus peticiones, como cabeza del Senado.

El bloqueo, al que se sumaron otros gremios como el del Centro de Educación Media Superior a Distancia del Estado de Guerrero, impidió las actividades presenciales en la Cámara Alta, incluida una reunión entre el sindicato que agrupa a la mayoría de los 500 trabajadores del Senado y el presidente de la Jucopo, para revisar el Pliego Petitorio 2021.

Daniel Silva Morales, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Petromex, advirtió que los manifestantes se mantendrán en plantón permanente “hasta que entiendan las necesidades de los trabajadores petroleros, trabajadores de salud, trabajadores del magisterio, bomberos. (…) La situación es que somos sindicatos de la Cuarta Transformación, nacimos con esta reforma laboral, y si no se está cumpliendo, entonces es una simulación".

Sostuvo que esta movilización no tiene fines políticos ni partidistas.

"El señor presidente dijo: 'los trabajadores tienen que salir, manifestarse, hacer su lucha'. Aquí estamos, señor presidente. Aquí está el Senado, que fue donde sacaron la reforma laboral. (…) No nos están dando lo que por derecho nos corresponde, no estamos peleando algo que no sea derecho", puntualizó Silva Morales.

La dirigente del principal sindicato del Senado, Bertha Orozco, denunció que en este bloqueo también participan algunos miembros del gremio minoritario, que no representa a todos los trabajadores de la Cámara Alta ni tiene la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

"Yo siempre he respetado a mis compañeros, como sindicato minoritario que son; pero quiero dejar claro que la mayoría, somos 500 trabajadores los que somos en este sindicato, los del gremio, y los compañeros tienen, creo, arriba de 20, los sindicatos que estamos hablando minoritarios, y que ahora están haciendo esta actividad".

"Siempre hemos respetado entre nosotros, sin embargo quiero dejar claro que quien tiene las condiciones generales de trabajo, la titularidad de las condiciones generales de trabajo, somos nosotros los del gremio del sindicato mayoritario", expresó Orozco.