'Sedena no tiene contratos con empresa proveedora de Pegasus', asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no tiene contratos con la empresa proveedora del software espía "Pegasus".

No obstante, el titular del Ejecutivo reveló que la dependencia y otras sí tienen un servicio, pero para llevar a cabo labores de inteligencia.

"En la actualidad no hay ya contratos con estas empresas, sí hay un servicio que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, como otras secretarías, Marina, para llevar a cabo labores de inteligencia. No (con Pegasus), ya no existe relación con esta empresa, pero vamos a informar".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador instruyó a la Sedena a que en su momento dé un informe sobre el tema.