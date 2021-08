Se descarta nuevo confinamiento en Coahuila por nuevos casos

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, descartó nuevas restricciones u órdenes de confinamiento en la entidad pese a que Coahuila regresó ya al color amarillo en el semáforo epidemiológico por COVID-19 en el marco de la tercera ola de contagios a nivel nacional.

Al finalizar la reunión semanal del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna de ayer, el mandatario se refirió al aumento en los contagios en semanas recientes y al hecho de que el Gobierno federal haya ubicado de nuevo a Coahuila en semáforo amarillo.

"No podemos restringir más la economía, sí tendremos cuidados y si hay necesidad más adelante de tomar algunas decisiones, en bajar un poquito el aforo, en bajar los horarios, pues lo haremos, ahorita no lo hemos hecho porque no nos representa a nosotros una amenaza. Sí estamos viendo un repunte en los contagios, eso no necesariamente ha tenido una incidencia en los lamentables fallecimientos, tampoco en las hospitalizaciones", expuso.

Riquelme Solís dijo que pese al alza de contagios aún se tienen niveles relativamente bajos en cuanto a la hospitalización en todas las regiones del estado, situación que se puede atribuir a diversos factores, pero siendo el principal el avance en el proceso de vacunación entre los grupos vulnerables, especialmente de la tercera edad o con padecimientos crónico-degenerativos.

En ese sentido, el gobernador señaló que habrán de reforzarse los protocolos sanitarios para tratar de frenar el alza de contagios a nivel estatal, aunque fue claro al indicar que los mismos tienen que ver en su mayoría por gente de Coahuila que acude a lugares turísticos como Mazatlán, Cancún y Los Cabos, regresando ya contagiada por el COVID-19 y generando un aumento en los casos en su entorno.

"Ahorita las personas que no están vacunadas y, como ya lo habíamos platicado, salen de viaje, sobre todo a puertos o a estados que en estos momentos tienen problemática, por ende, de manera natural y porque llegan visitantes de todo el mundo, tienen una tercera ola más marcada que la nuestra", dijo el sobre las acciones contra la pandemia.

El Subcomité de Salud en la Laguna autorizó nuevos eventos, se trata principalmente del juego de futbol entre Santos Laguna y Chivas del próximo 15 de agosto; la serie de Algodoneros del Unión Laguna contra los Generales de Durango; un evento en el Coliseo Centenario para el próximo 7 de agosto; y el mundial de pádel en Torreón, que se realizará desde el próximo 20 de septiembre.