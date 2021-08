Lorenzo Córdova confirma participación del 7.11 % en Consulta Popular

Este lunes por la noche, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, dio a conocer los resultados finales de la Consulta Popular de este domingo, donde la participación llegó a 7.11%, lejos del 40% que por ley se necesitaban para hacer este ejercicio vinculante.

La noche del domingo, el Instituto Nacional Electoral había estimado en un conteo rápido una participación de entre 7.07 a 7.74%, por lo que, como ocurrió en las pasadas elecciones, el conteo rápido del instituto fue preciso y el resultado final estuvo entre el porcentaje proyectado.

Al llegar al 100% de los cómputos distritales, el sí contra el no ganó en 97% y el total de votos registrados fue de 6 millones 663 mil. Las actas en total fueron 57 mil 77, de las cuales ocho no fueron computadas: 7 por pertenecer a mesas no instaladas y una más al pertenecer a un paquete no recibido.

En la Ciudad de México la participación fue de 10%, y dentro de la ciudad, Iztapalapa tuvo una participación de 11%, en tanto que la alcaldía Cuauhtémoc registró una participación de 9.8%.

En estados como Tabasco y Chiapas la participación fue de 11.2 y 8.7%, en tanto que en estados como Nuevo León y Guanajuato la participación fue de 3 y 3.8%.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la solicitud para la realización de la consulta ciudadana con el fin de enjuiciar a los últimos cinco expresidentes, donde se realizaría la siguiente pregunta:

"¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?".

Ante dicha pregunta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió y declaró la constitucionalidad de la solicitud de consulta propuesta por el presidente López Obrador y acordó reformular la pregunta, para que esta quedara como finalmente aparecerá en las boletas que el Instituto Nacional Electoral (INE). Muchos actores políticos y votantes acusaron que la pregunta era confusa. Es la siguiente, donde ya no se menciona a los expresidentes:

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

"Consulta Popular fue un éxito". El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró horas antes que la consulta popular fue un éxito "contra viento y marea, contra descalificaciones y abiertas mentiras".

"A pesar de todas las adversidades, de los intentos de descalificación, la consulta salió bien y el INE salió fortalecido", sostuvo.

Córdova admitió que le dio gusto que el Presidente reconociera que la consulta fue un éxito. Por ello, recordó que el INE ya había anticipado que la consulta de este domingo sería exitosa por la organización, la capacidad logística y el compromiso de la ciudadanía.

Por otra parte, mencionó que antes, durante y después de la consulta popular se dijeron "muchas mentiras", como que el INE cambió la fecha de la consulta para no empalmarla con la elección, o que no puso otras casillas, o que no dio la difusión debida.