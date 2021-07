Vocal del INE descarta afectación a Consulta Popular si no se aplica 'Ley Seca' en Coahuila

El que no se aplique ley seca, no afectará desarrollo de la Consulta Popular, pues al no tratarse de una elección no es elevado la efervescencia política, además los domingos es reducido el horario de la venta de alcohol, en Coahuila.

Así lo consideró el vocal ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila (INE), del Distrito 02, José Eladio Espino Monzón, quien reiteró que en el ámbito de descrispación política no es lo mismo, con este ejercicio democrático, en donde la consulta versa sobre una opinión especifica. "Usted se sabe que cuando se trata de una elección para alcalde, así sea en el municipio más chiquito que podamos imaginar, de todas manera se genera un ámbito tenso de confrontación, en este caso puede ser una opinión a favor o en contra de hacer una revisión al pasado" Reiteró que no se espera que se presenten incidentes de violencia entre simpatizantes de partidos, pues únicamente se trata de emitir una opinión ya sea a favor o en contra de revisar el pasado. "Cualquiera de las dos opiniones (a favor o en contra) son totalmente validas, sin embargo no genera un crispación a tal nivel que pudiera generarse violencia y precisamente esa fue una de las razones por las que las autoridades estatales, que al final de cuentas está dentro de su ámbito de competencia, han decidido en algunos casos no suspender la venta de alcohol y en otros estados si". Hay que resaltar que la consulta se realizará este domingo primero de agosto y que las mesas receptoras permanecerán de las 08 a las 18:00 horas.