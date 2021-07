Creo que México no es un país donde se recuerden mucho las trayectorias: Helena Rojo

Más de medio siglo enmarca la carrera artística de la actriz mexicana Helena Rojo, que a sus 76 años sigue activa en diversos formatos audiovisuales y al día en nuevas alternativas de las redes sociales, por lo que trabaja con los ojos puestos en el futuro.

"Creo que México no es un país donde se recuerden mucho las trayectorias, como decía una vieja compañera, 'aquí parece que tenemos que meter un gol todos los días para que nos hagan caso'", apunta Rojo en entrevista con Efe.

"Está muy bien confiar en lo que se hizo, pero el trabajo que viene en el futuro es el importante, no tener un historial enorme", agrega.

Confiesa que pese a su larga carrera, la lista de premios en su haber y el gran cariño del público que la ha acompañado con los años, no tiene siempre presente los logros de su vida.

No obstante, algo que la ha obligado a recordarlos es su contacto con los medios de comunicación.

Uno de estos ejercicios de hacer memoria sobre su andar en la industria y los momentos que marcaron su vocación como actriz se verá este sábado en el programa "TAP: Taller de actores profesionales" que será transmitido por Canal Once.

"Fue una linda experiencia eso de ponerse a recordar. Cuando alguien te toca un tema y te da unos datos, el archivo empieza a funcionar, pero mi carrera no es algo que tenga muy presente", asegura la actriz.

Rojo comenzó su carrera como modelo, tiempo después puso en una balanza el talento con la belleza y eligió el primero para trabajarlo. Se especializó como actriz para después convertirse en un icono de cine y más adelante de televisión.

Entre sus trabajos más recordados se encuentra el "Privilegio de amar" (1998) o "Amor Real" (2003).

La actriz reconoce que ha sido en la televisión uno de los espacios donde ha encontrado más ventajas para la exploración profunda de sus personajes.

"Me gustaba mucho hacer cine, y lo disfrutaba mucho, todo tiene sus épocas, así empecé en mi carrera haciendo cine y luego mucha televisión, este es el producto más accesible, es el que funciona más con el publico, además dicen algunos que si no estas en la televisión, no existes", explica.

UNA NUEVA FACETA

Recientemente Rojo fue parte de la telenovela "¿Te acuerdas de mí?" (2021), en la que tuvo oportunidad de dar vida a una abuela muy moderna pero a la vez con ciertas ideas un poco arcaicas.

Dicha participación, aunada al parón mundial que se vivió durante la primera etapa de la pandemia, hicieron a la actriz reconectar con su público desde algo a lo que no se había querido enfrentar, las nuevas tecnologías.

"Siempre fui muy reacia a las redes sociales, la gente se la pasa pegada en estos asuntos y una nieta mía cuando estábamos todos encerrados, me dijo: 'vamos a hacer un video para que vean que estas bien, me costó mucho trabajo entrar, pero le agarre el gusto'", dice

Ya en redes sociales la actriz se ha percatado de que tiene un "grupo de apoyo", conformado en su mayoría por mujeres que han podido conectar con ella por su carisma y por los personajes que ha representado, que han sido muy diversos entre sí.

Por esa vía sus seguidores le han solicitado sus opiniones en torno a temas como el racismo y la diversidad sexual, a propósito de su personaje y ha mandado mensajes optimistas para "disfrutar la vida".