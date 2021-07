Esto respondieron las jugadoras del equipo de softbol mexicano tras polémica por tirar uniformes

Mucha indignación provocó la acción que algunas jugadoras de la Selección Mexicana de Softbol que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tiraran a la basura de la Villa Olímpica sus uniformes con los que compitieron.

Aficionados, deportistas e incluso la Federación Mexicana de Softbol se han manifestado en contra de lo realizado. Una de las jugadoras que más popularidad se hizo en las magnas justas fue la lanzadora Dallas Escobedo, quien aprovechó sus redes sociales para dar su postura.

"Lamentamos que las acciones de nuestro equipo hayan causado decepción a nuestros seguidores en todo el país. Nos enorgullece vestir los colores de México, y dar esperanza e inspiración a otras jóvenes de ascendencia mexicana. No teníamos intención de faltarle al respeto a nuestro país ni a nuestra Bandera. No teníamos intención de ignorar lo que significa estar en los Juegos Olímpicos para tantos. Nos llevamos a casa todos nuestros uniformes de juego, ropa bordada y equipo de softbol – lo que podríamos caber en una sola maleta según se requiera. Entendemos que eso no es excusa para dar la impresión de desprecio por un evento tan histórico", señaló la nacida en Glendale, Arizona.

Las imágenes de la indumentaria en bolsas de basura fue difundida por las boxeadoras mexicanas Esmeralda Falcón y Brianda Cruz. Además, la Federación Mexicana de Sóftbol informó que investigarán los hechos y expulsarán a las softbolistas que resulten culpables del equipo nacional.