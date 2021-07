'Esto es demasiado'; el ataque de gimnasta rusa a olímpico por 'rutina femenina'

Estamos acostumbrados a escuchar que el futbol es para niños y la gimnasia para niñas. Aunque en pleno siglo XXI aún hay esos prejuicios, ya se ven equipos de mujeres detrás de la pelota y hombres haciendo maravillosas piruetas en la duela, pero no todos están de acuerdo con eso. Como lo dio a conocer la medallista olímpica rusa Tatiana Navka, quien publicó un post en contra del gimnasta rítmico Cristofer Benitez.

Ella compartió un video de una rutina del español y lo acompañó con el siguiente mensaje:

"Por supuesto, lo entiendo todo: progreso, tolerancia y aceptación de todos, pero para mí personalmente esto es demasiado. Siempre he considerado la gimnasia rítmica como un deporte maravilloso, bello y femenino. Estoy feliz de que no exista tal cosa en nuestro país (Rusia) y, espero, nunca lo hará. ¡Lo masculino seguirá siendo masculino y lo femenino seguirá siendo femenino! Y mis hijos nunca verán esto y no pensarán que esta es la norma. A dónde los llevará este camino y por alguna razón estoy segura de que al final se enfrentarán a un callejón sin salida", se lee en la publicación de la mujer de 46 años, con 1.3 millones de seguidores.

Si bien en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 esta disciplina se mantiene únicamente con su categoría femenil, la ex atleta recibió muchos mensajes de reproche de usuarios de todo el mundo e incluso de atletas con renombre internacional. A pesar de esto, Tatiana no se bajó de su postura y publicó otro mensaje defendiendo sus creencias. "No quería ofender a nadie con mi declaración, en general, si lees mi publicación con atención, puedes entender que no toqué en absoluto a la comunidad LGBT. Pero tengo mi propia comprensión estable sobre este tema. No creo que un hombre deba usar falda. Un hombre debe seguir siendo masculino. Creo que mi hijo debería crecer en una sociedad sana, donde debería haber una diferencia entre mujeres y hombres. Teniendo en cuenta que cada uno tiene su propio camino y voluntad, en el siglo XXI ¡tengo derecho a opinar sobre este tema!", expresó la dos veces campeona del mundo.

Por su parte, Cristofer Benitez agradeció a través de su cuenta de Instagram a todos los que lo apoyaron de los comentarios de la atleta rusa. "Solo tengo palabras de agradecimiento para [email protected] por el apoyo y cariño que me habéis mostrado ante las declaraciones/ataque de la patinadora olímpica rusa que totalmente carecen de valores deportivos y de respeto", dijo el atleta. Añadió que él y sus compañeros llevan muchos años luchando para que el deporte que aman sea igualitario, pues históricamente se le ha dado más peso a las mujeres por creerla una disciplina femenina.

Mencionó que se siente orgulloso de que su país, España, sea pionero de la inclusión de su profesión creando los Campeonatos de España de Gimnasia Rítmica Masculina. El hombre de 31 años compite desde el 2006 y finalizó su mensaje diciendo que su "lucha ha ganado sentido".