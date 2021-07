Bárbara de Regil también se queja de YosStop

La influencer, YosStop, sigue en el ojo del huracán ya que cada vez más personas despotrican en su contra, ahora ha sido Bárbara de Regil quien se refirió a la chica en sus redes sociales.

Yoseline Hoffman arremetió semanas atrás en contra de la protagonista de Rosario Tijeras. La acusó de tratar de chantajearla con tal de que promocionara su proteína.

Recién, la youtuber Caeli denunció en sus redes que YosStop acusándola de hacerle bullying durante bastante tiempo.

A través de sus historias de Instagram, Bárbara decidió apoyar a Caeli y recordó que ella también fue víctima de YosStop.

"Wow @caeliyt MI APOYO PARA TI, Qué te puedo decir? Yo también estuve en su boca y también la pasé muy mal ".

Yoseline de igual manera despotricó contra De Regil por haber promocionado el Partido Verde en plena veda electoral en las pasadas elecciones.

"Me hago la víctima porque así son en las telenovelas que he salido y por último y más importante, sigue mintiendo que no se vendió al Partido Verde. Llega a ese nivel de descaro de decir, no sí fue mi opinión sincera y honestamente. Yo me cuestionó: ¿quién ching… le cree? Es una mentirosa y está cab…, les miente en la cara descaradamente a todos", dijo YosStop sobre De Regil.

Bárbara pidió a sus seguidores compartir mensajes positivos en las redes sociales.

"Queremos contenido positivo, amoroso, divertido, entretenido y que te enseñe algo nuevo y no que te siembre odio en el corazón y mente", comentó.

Por último, Bárbara, quien hace poco estuvo en Torreón , solicitó a sus fans tener más cuidado a la hora de seguir un influencer.

"No sigamos cuentas que FOMENTEN EL ODIO Y EL CIBERBULLYING", dijo tajante.