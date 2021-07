Trámites bajan en la Secretaría de Economía de Torreón

Los trámites han bajado considerablemente en la delegación Torreón de la Secretaría de Economía, pues no hay convocatorias ni programas abiertos, además de que las oficinas quedan muy lejos para los posibles interesados.

A un año de haberse mudado del bulevar Independencia de Torreón a la Expo Feria de Gómez Palacio, la oficina de Torreón ha perdido a la mayor parte de su personal, pues en la anterior ubicación eran 15 empleados y ya solamente son cuatro, que laboran junto a los tres trabajadores que conforman la representación gomezpalatina.

Los recortes iniciaron con los mandos medios en la actual administración federal, se eliminó la oficina de ProMéxico y otras personas lograron jubilarse, así como un cambio de lugar de trabajo, plazas que ya no se repusieron. No obstante, el trabajo no se incrementó porque también se retiraron programas y apoyos de bolsas que había disponibles para emprendedores, mujeres, Mipymes (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas).

Personal entrevistado señaló que la nueva ubicación no es de fácil acceso para el público de Torreón, pues esta oficina abarca también a los municipios de Viesca, San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros y Parras. Y cuando llegan a preguntar por los programas, se topan con que no hay: "hay gente que se molesta, porque se dan la vuelta hasta acá, tienen que tomar varios camiones, ahorita no hay ni cursos de capacitación, teníamos instructores capacitados que daban el apoyo, el trámite era gratuito y teníamos mucha fluidez, ahora todo cambió con la austeridad".

Francisco Andrés Prieto Vázquez, encargado de la oficina de Torreón de la Secretaría de Economía, dijo que se reanudó ya la atención al público tras la pandemia por COVID-19, de modo que operan junto a la oficina de Gómez Palacio, en la infraestructura de sus vecinos. Reconoció que ha bajado considerablemente la actividad en esta delegación, que siempre había destacado por ser de las más activas, pero confió en que se pueda reactivar en los siguientes meses.

La Delegación en Torreón de la Secretaría de Economía opera en Gómez Palacio desde el primero de julio del 2020, en instalaciones que son propiedad del Ayuntamiento.

El argumento para su salida de Torreón fueron los recortes presupuestales por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que les impidió seguir cubriendo el pago de la renta en el edificio que mantenían en este municipio, sin embargo, existió el ofrecimiento del sector empresarial para que ocuparan oficinas en la Cámara de Comercio, sin gastos extras, lo que fue rechazado por la Secretaría a nivel central.

Para la Iniciativa Privada, la principal preocupación por la pérdida de la oficina era la afectación que ello podría tener en la competitividad de Torreón, por lo que el Grupo Empresarial de La Laguna (GEL) incluso envió oficios dirigidos a la titular nacional para buscar que la delegación siguiera en Torreón, lo que fue rechazado.

Los empresarios confiaron en que, con el cambio de secretaria a nivel nacional, se puedan establecer canales de comunicación adecuados y la oficina pueda recobrar su operatividad, especialmente en el marco de la crisis derivada por la pandemia por COVID-19, donde los micro y pequeños negocios son los que más requieren de programas de impulso a la economía.