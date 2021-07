La nueva serie de He-Man gusta a la crítica; divide opiniones de fans

La nueva serie de He-Man, Amos del Universo: Revelación, se estrenó este 23 de julio a través de Netflix ubicándose de inmediato en el top ten de la plataforma.

A diferencia del remake de She-ra, hermana del Príncipe Adam, que consiguió atrapar a las actuales generaciones, la futura caricatura está enfocada en las personas que crecieron con el universo MOTU (Masters of the Universe) y no en los niños o adolescentes de la actualidad.

Las nuevas aventuras del llamado "Hombre más poderoso del universo" las ha dirigido Kevin Smith y el estudio de animación a cargo es Powerhouse, responsable del proyecto de Castlevania, que es original de Netflix. La produce Rob David.

Tras su estreno, la serie ha generado comentarios muy positivos por parte de la crítica especializada, sin embargo, entre los fans ha dividido opiniones ya que, al menos en estos primeros cinco capítulos que se estrenaron, es Teela quien sobresale.

"Después de asegurarse de que la receta original de la fórmula sea honrada y reconocida, lo revienta todo de manera bastante espectacular. Lo que sigue es una experiencia excitante y vertiginosamente satisfactoria", dijo Matt Fowler del popular sitio IGN.

Por su parte el crítico Kevin Melrose de CBR escribió:"Honra la larga historia de la franquicia mientras que se sitúa en un nuevo territorio que atraerá a los fans antiguos y a los recién llegados".

Los fans de He-Man han estado en shock desde el pasado 23 de julio y es que varios han quedado fascinados, mientras que otros, confundidos.

"Masters Del Universo Revelacion me gustó excepto por el final. Me encanta que la historia se expanda y amaría miniseries sobre muchos de los personajes secundarios. Pero después de tanto tiempo, que no tengamos oportunidad de ver a #HeMan como protagonista decepciona. @NetflixLAT", dijo Matías D´Angelo refiriéndose a que Teela es la que se roba toda la atención en esta primera parte de temporada.

En cambio, un fan identificado como Dani, opinó que, "Teela siempre fue mi favorita, y me tiene loco todo lo que le pasa en #MastersoftheUniverseRevelations Esta serie es una bomba de nostalgia ochentera adaptada a los tiempos que corren".

Kevin Smith ofreció una entrevista al diario El Universal, en la que confirmó que en esta primera etapa de la serie, uno de los personajes que tendrá más peso es el de Teela, dando así una mayor presencia a una figura femenina dentro de la trama.

"Una de las grandes cosas de tener un universo tan rico es que tiene muchos personajes femeninos estupendos, el central y más poderoso es la Reina Sorceress y ella está en control del poder de Grayskull, también tenemos a Teela, que es una fuerte guerrera.

"La marca siempre tuvo estos realmente poderosos personajes femeninos pero también queríamos contar una historia en la que pudiéramos tomar el tema central de 'tengo el poder' y expresarlo en una forma en la que mostrara que todos tenemos el poder. Todos tienen algo especial dentro de sí mismos que si reconocen y pueden desbloquear se puede convertir en su mayor poder y transformarse en la mejor versión de sí mismos y, sobre eso, transformar todo el universo", dijo Rob al diario capitalino.