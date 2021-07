Autoridades mejoran vigilancia ante accidentes en periférico de Torreón

El jefe de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, Alejandro Gutiérrez, señaló que trabajan en una estrategia integral para que se reduzcan de forma sustancial los accidentes viales en el periférico de Torreón, rúa que él mismo catalogó como el “más peligroso a nivel nacional” en cuanto a kilómetros recorridos y considerando el número de percances por semana que ahí ocurren.

Se refirió a las recientes cifras del Tribunal de Justicia Municipal del mes de junio pasado, mismas que reflejan una vez más que el periférico y sus diversas intersecciones concentran la mayor cantidad de accidentes viales, incluso al ser comparado con otras rúas de alta circulación vehicular y con presencia de tráfico constante, como bulevar Revolución o Independencia.

“Estamos aumentando los operativos de vigilancia, para que sepan que el tramo del periférico que nos corresponde es el tramo carretero más peligroso a nivel nacional por kilómetro recorrido, ¿Qué tenemos qué hacer?, tomar consciencia, vuelvo a lo mismo del departamento de tránsito hace su trabajo…. Pero necesitamos que la gente ponga de su parte, así vamos a ser más efectivos, que todos seamos conscientes de que hay que cumplir con el Reglamento”.

Dijo que de parte de la Dirección de Vialidad y Tránsito de Torreón se tienen recorridos en patrullas de forma permanente, los agentes buscan que otros conductores observen los límites de velocidad en la rúa, además de que, en los casos que amerite, se sancionan a quienes incumplen con las determinaciones oficiales, principalmente los que exceden su velocidad de forma “notoria”.

“Estamos muy al pendiente, es un trabajo permanente, constante y que tiene el único objetivo de que no se nos presenten accidentes de tránsito, entonces sí le pedimos a la gente que nos ayuden con eso, nada más respetando el límite de velocidad y que no usen el celular, es muy importante eso, nos estamos topando gente que va a casi 100 o más de 100 kilómetros por hora, en pleno carril central del periférico y van texteando, eso no puede ser posible, por sentido común no lo debemos permitir”.