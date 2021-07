Mantienen verificación en plantas purificadoras

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coprised), mantiene su operativo de verificación de las plantas purificadoras de agua en todo el estado de Durango; se han aplicado cerca de 26 sanciones sobre todo por la falta de mantenimiento a las instalaciones.

Joaquín Antonio Gardeazabal Niebla, titular de la Coprised en Durango, explicó que el operativo se ha enfocado sobre todo en las condiciones de las instalaciones y en la calidad del agua.

"No precisamente por la calidad en el agua, si no en el despacho y en la atención de la purificadora donde se ha atendido de manera puntual de parte de los propietarios de este tipo de establecimientos. Tratamos de regularizar ese giro porque ha crecido de una manera desmedida. Sí ha habido suspensión pero no podemos dar los nombres", dijo el funcionario estatal.

En lo que va de este año se han aplicado 26 sanciones en toda la entidad, de las cuales solo seis ocurrieron en la región Lagunera.

"Este tipo de establecimientos deben tener un mantenimiento permanente cada determinado tiempo en cuanto a filtros, tuberías, al lavo de cisterna… todo ese seguimiento que debe darse al proceso donde en ocasiones no se le da puntual seguimiento por lo mismo, por mucho tiempo no se le había puesto atención a este giro, y ahorita los empresarios que manejan este tipo de gritos se han acercado con la autoridad sanitaria", comentó el comisionado.

Explicó que antes de una actuación por parte de la autoridad, se les ha capacitación sobre el tema y ellos han aprovechando el fomento que se les da para que esto funcione perfectamente, dijo.

De los establecimientos sancionados, aseguró que todos ya solventaron sus irregularidades; sin embargo, anunció que las revisiones continuarán de manera permanente.