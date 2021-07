Estreno de la Superman y Lois se vuelve tendencia

El nombre de Superman es ahora tendencia en redes sociales luego de que se estrenará por HBO MAX la serie, Superman & Lois.

Después de años de enfrentarse a súper villanos megalómanos, monstruos que causan estragos en Metrópolis e invasores alienígenas que intentan acabar con la raza humana, el superhéroe más famoso del mundo conocido como Clark Kent (Tyler Hoechlin) y la periodista de cómics más famosa, Lois Lane (Elizabeth Tulloch) se enfrentan cara a cara a sus mayores desafíos: lidiar con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser padres que trabajan en la sociedad actual.

Además de Hoechlin (Teen Wolf) y Tulloch (Grimm), la serie está protagonizada por Erik Valdez (Graceland), Jordan Elsas (Little Fires Everywhere), Alex Garfin, Inde Navarette (13 Reasons Why), Wole Parks (All American) y Adam Rayner (Mistresses) con Dylan Walsh (Nip/Tuck) y Emmanuelle Chriqui (Entourage).

Basado en los personajes de DC creados por Jerry Siegel y Joe Shuster, el proyecto de Superman & Loi fue desarrollado por Greg Berlanti (Arrow, The Flash, Batwoman, Supergirl) y Tod Helbing (The Flash, Black Sails), quien es productor ejecutivo junto a Sarah Schechter (All American, Riverdale) y Geoff Johns (Titans, Stargirl de DC, Wonder Woman).