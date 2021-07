Usted sabe si se lo pone o no

Pocas cosas he visto que desilusionan más a las personas que me hacen el favor de preguntarme sobre el lenguaje que decirles: "de las dos maneras es correcto". Muchos se me "trauman" y sinceramente me hacen gestos de decepción, porque ellos quieren tener la razón sobre cómo se escribe tal palabra, o incluso "perder" si no están en lo correcto también es aceptable… pero que ambas opciones sean correctas es, no sé, tal vez un poco aburrido para muchos.

Así se da el caso con las palabras que pueden llevar, o no, el acento… o bueno, la tilde, que es la rayita que usamos para acentuar. Estas palabras también se les llama biacentuales, precisamente porque tienen los dos (bi) tipos de acentos: el prosódico, que todas las palabras lo llevan pero no necesariamente se escribe, y el escrito, que va, pues escrito, obviamente. Por eso, si usted quiere escribir la palabra "periodo" pero prefiere escribir "período", la dos formas -con tilde o sin ella- son igualmente válidas y correctas. ¿Cuál uso entonces? Pues depende de cuál sea a la que esté usted acostumbrado a decir: ¿Dice normalmente "períííodo"? Entonces escriba período, pero si acostumbra decir "periooodo", entonces debe usar periodo. Diferente es el caso de la palabra "video", que también es igualmente válida la forma "vídeo", pero esta última es la que utilizan en España (vííídeo) pero en los países americanos -como en México-, lo usual es usar "video" (videeeo). Así que aquí sí la decisión de usar una o la otra depende de dónde esté o del lugar en donde vayan a leer lo que usted escribe. Ahí vienen las lluvias y lo sé porque ya me está doliendo la reuma… ¿o será la reúma? Pues como usted prefiera, con tilde o sin ella, porque de ambas formas -reuma y reúma- igualmente significa la inflamación de las articulaciones, lo que a veces sucede cuando va a cambiar el estado del tiempo.En el caso de esta palabra, para agregarle más ansiedad al asunto, le diré que es igualmente aceptable el masculino y el femenino, o sea que puede ser "la reuma" o "el reuma" y todo está bien. En muchos países hispánicos, es normal usarla en masculino -el reuma o el reúma- pero en México se acostumbra más usarla en femenino -la reuma o la reúma- y también está correcto. Por favor, no se me traume. Así que yo le recomiendo que rechace cualquier apuesta si alguien le dice: "¿Cuánto apuestas a que 'zodiaco' no lleva tilde?", porque es válida tanto "zodiaco" como "zodíaco". Casos también de palabras biacentuales son: policiaco y policíaco; hipocondriaco e hipocondríaco; cannabis y cánnabis; ibero e íbero; aloe y áloe; cardiaco y cardíaco, pixel y píxel, y muchas otras que ya no me caben en este espacio, pero que ahí están en el lenguaje, listas para usarlas sin remordimientos. Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo ME PREGUNTA Mary González: "Este año por fin serán ya las olimpiadas, ¿sí está bien escrito "olimpiadas"? LE RESPONDO: Este es un caso más de una palabra biacentual, como las de mi comentario de hoy. Se puede escribir olimpiadas u olimpíadas, ambas formas son correctas. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Dijo Mark Twain: "La raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz que es la risa". 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste