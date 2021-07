El Consejo Consultivo de Vialidad exhorta a colonos de Torreón Jardín a respetar vía pública

El Consejo Consultivo de Vialidad recomendó a las autoridades municipales que se apliquen las sanciones correspondientes en los exclusivos que no están autorizados en Torreón Jardín, pues de lo contrario, prevalecerá el desorden y la falta de control en el tema, además de que se interfiere con la libertad de los demás.

"El ciudadano puede decir que es su casa y que pagan pavimento pero la cuota no presupone que sean dueños del arroyo vehicular, cualquier persona se puede estacionar en un espacio que no intervenga en entrada y salida de la casa", expuso Avelino Pérez Martínez, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, "el exhorto es a los ciudadanos a no incurrir en esta práctica, cuando una persona necesite el espacio deberá buscar dónde estacionarse".

Aclaró que los vecinos de Torreón Jardín, que viven en las calles alrededor del IMSS, tanto en la clínica 16 como en la 71, no pueden tomar por su propia mano el pintar líneas amarillas y hacer "exclusivo" el estacionamiento, pues esto no está permitido.

El presidente del Consejo de Vialidad explicó que el estacionamiento exclusivo debe estar orientado a negocios con algún sentido social.

Indicó que los negocios, en su permiso de construcción, pagan un derecho por ceder parte de su propiedad para hacer cajones de estacionamiento, lo que no requiere de exclusivos, al estar dentro de su área, pero cuando se solicita al Municipio debe tener un giro de hospital, ONG, venta de agua, materiales médicos, etcétera.

Pérez Martínez dijo que ya se puso en contacto con el director de Tránsito y Vialidad, en términos de las infracciones que indebidamente se han levantado por parte de los agentes en estos espacios alrededor del IMSS, y se le propuso que los elementos cuenten con un listado actualizado de los domicilios que son exclusivos o que, antes de levantar la infracción, se comuniquen a la central por radio y consulten el dato.

"Hay áreas donde no se pueden estacionar, como son los camellones centrales, las esquinas, los moderadores de velocidad, pero ya se hicieron recomendaciones a la Dirección y ellos se van a organizar, ya sea con una lista o con los radios, también ahí detectar si la persona del domicilio hizo un mal uso y pintó su propio exclusivo, entonces ahora sí, al revés, reportar el mal uso de su espacio y que puedan ser sancionados", comentó.

Sin exclusividad

Sin validez:

*El presidente del Consejo de Vialidad explicó que en las casas no aplica la venta de un exclusivo por parte de las autoridades, pues insistió en que se requiere un aspecto social.

*Exhortó a los vecinos a respetar la vía pública, pues indicó que nadie es dueño del arroyo vehicular.

*Dijo que los exclusivos deben estar orientados a alguna necesidad básica del ciudadano.