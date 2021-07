Elyfer Torres se une a 'Guerra de vecinos' tras protagonizar 'Betty en Nueva York'

Firme, fuerte, independiente y segura de sí misma; así es "Teresa" en Guerra de vecinos, sin embargo, Elyfer Torres, quien da vida a ese papel, tiene las mismas cualidades.

Tras haber protagonizado Betty en Nueva York, Torres se encuentra muy emocionada de formar parte de dicho proyecto, ya que, además de ser el más visto en Netflix, el personaje que realiza le ha quedado como anillo al dedo.

"Estoy emocionada y agradecida con Netflix, seguimos en el número uno y no me queda más que agradecer porque es un proyecto que llegó en plena pandemia; yo pensaba que ya no iba a laborar en 2020 y llegó este programa a salvarnos a muchas personas. Estamos tocando temas densos a partir de una comedia muy ligera.

"En cuanto a 'Teresa', empieza siendo muy cerrada, pero poco a poco se vuelve más abierta. Ella es muy como yo en la vida: es firme, fuerte, independiente y que cree en su poder. 'Tere' nunca había estado tan expuesta en diversas situaciones, entonces por eso se siente vulnerada y tiene varios arranques", dijo.

Guerra de Vecinos, dirigida por Carolina Rivera y Fernando Sariñana, ha recibido buenos comentarios. Algunos críticos han dicho que los personajes están bien definidos y que las resoluciones de cada aventura son correctas.

"Se pone mejor conforme van avanzando los capítulos. Va agarrando ritmo y como espectador vas conectando con cada personaje. Si no la han visto, los invito a que la vean, no se van a arrepentir", expresó la artista.

Para Elyfer, laborar con Vanessa Bauche, quien lidera la serie junto con Ana Layevska, ha sido un verdadero agasajo.

"Vanessa es un amor de ser humano y es gran actriz. Conecté mucho con ella; los amo a todos, pero 'Vane' tiene mi alma. Tenemos historias similares personales, nos hicimos amigas y generamos una hermosa sororidad. Bauche trabaja muy chido".

Por otro lado, Elyfer recordó su experiencia en Betty en Nueva York (la más reciente adaptación de Yo soy Betty, la fea), telenovela que le dio el éxito internacional y un gran reconocimiento.

"Esta novela cambió mi vida personal y profesionalmente. Me devolvió el amor propio en un momento en el que pensé que ya no tenía; me enseñó que no importa de dónde vengas, quién seas o cómo te veas porque puedes lograr tus sueños con trabajo duro. Si hoy puedo seguir actuando, es gracias a Betty en Nueva York", destacó.

Torres explicó que algo en lo que también coincidió con su rol de "Betty" es que ambas pelean contra los estereotipos.

"Todos los personajes que he hecho luchan contra lo establecido. 'Betty' primero se siente humillada y poca cosa y poco a poco va descubriendo lo que se le dé la gana y que no tiene que ser fea; al final la única opinión que importa es la de uno mismo".

En cuanto a la música, ya que Torres también es cantante, informó que está preparando un próximo sencillo luego del éxito que logró con Aquí está mi amor.

"Mi proyecto musical ya está agarrando pies y cabeza. Estamos en la etapa de producción, grabé cinco temas y espero que antes de que finalice el año pueda lanzar un sencillo. Espero a que a las personas les guste este proyecto", sostuvo Elyfer y añadió que le apostará a una fusión del género regional con el urbano.

¿Quién es Elyfer?

La joven sigue destacando.

Elvia Fernanda Torres Pérez nació en Ciudad de México un 15 de febrero.

Su acercamiento al arte comenzó con la danza clásica, siendo certificada por la Royal Academy of Dance de Inglaterra; más tarde llegó a la actuación en CasAzul artes escénicas, donde pasó 5 años en diferentes métodos actorales.

Graduada en El Centro de Educación Artística de Televisa, ha participado en series como El secreto de Selena, Nicky Jam, el ganador y La piloto, en su segunda temporada.

En noviembre de 2018, la cadena estadounidense Telemundo la anuncia como protagonista de Betty en NY, adaptación libre de la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea.