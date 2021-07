'Me duele ver el racismo'; expulsan a mexicana y su familia de una alberca en EUA por 'poner música en español'

La mexicana Verónica Ramírez, maestra de zumba, decidió disfrutar con sus amigas e hijos de un día de descanso en el Flex Fitness and Recreation Center en Hendersonville, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Sin embargo, tras poner música en español, uno de los clientes del lugar (que incluye una piscina) se quejó y la dueña les desconectó el altavoz y echó a Verónica y su familia.

El video del suceso, ocurrido el pasado 12 de julio, se volvió viral al ser difundido en TikTok por la influencer Bianca Emma Figueroa (@esposatoxica). En la grabación se ve cuando sacan a la familia de la piscina.

Bonnie Corral, una amiga de Verónica, publicó el caso en el sitio GoFundMe para recaudar fondos para Verónica, quien además perdió su trabajo en el local de zumba que rentaba, dentro del Flex Fitness.

"Después de pagar sus entradas, se instalaron, los niños saltaron a la alberca", cuenta Corral. "Poco después, decidieron poner música en español, como hacen muchas otras personas, cuando uno de los clientes se quejó diciendo que 'no le gustaba la música mexicana'".

De acuerdo con Corral, la dueña del lugar se "acercó a este grupo de mujeres hispanas de una forma muy ruda, desconectó el altavoz y se lo llevó. Luego llamó al oficial local y sin explicación le pidió escoltar a estas mujeres fuera de la instalación".

Las mujeres, aseguró Corral, "fueron tratadas como criminales junto con sus hijos por no hablar inglés".

En el video del suceso que subió Figueroa, se escucha a una de las mujeres decir al oficial que les pidió retirarse: "Me duele tanto ver la desigualdad y el racismo. Sí nos iremos, porque entiendo tu trabajo… eres un trabajador".

Luego, la mujer le explica al policía lo ocurrido. "Antes sonó música en inglés y [la dueña] no dijo nada. Pero nosotros teníamos música en español y ella vino con mala actitud y desconectó nuestro altavoz para llevársela. ¿Sabes por qué te llamó? Porque le dije: 'No eres una mujer de negocios. No eres inteligente, porque nosotros somos clientes que pagamos'. Debería haberse acercado a nosotros como tú y pedirnos 'por favor, apaguen la música'. Pero no, vino con una mala actitud y nos desconectó el altavoz a la fuerza".

Las mujeres con sus hijos se retiraron, según dijeron, por "respeto" al policía, y advirtieron que acudirían a la justicia.

Sin embargo, según contó Corral, al día siguiente, cuando Ramírez llegó al local de zumba para dar sus clases, por el que paga a la dueña del Flex Fitness mil 500 dólares al mes de renta, se encontró con un aviso de desalojo.

"Verónica es una mujer muy conocida en la comunidad hispana por ayudar a personas en necesidad… Ella es madre soltera de dos hijos. Trabaja muy duro para sacarlos adelante", señaló Corral.

La cuenta en el sitio GoFundMe ha recaudado, hasta este lunes, 15 mil 330 dólares, de un objetivo de 20 mil dólares.