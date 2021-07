El Departamento de Protección Civil de Lerdo busca prevenir accidentes en canales de riego

El Departamento de Protección Civil de Lerdo invita a la población continuar atendiendo las medidas preventivas de seguridad durante los días del periodo vacacional de verano para prevenir accidentes, sobre todo en las áreas abiertas cercanas al cauce del río Nazas.

Protección Civil informa que la vigilancia en los márgenes del río es constante, así como en los parajes del municipio y los canales de riesgo, sin embargo, a pesar de ello se han tenido accidentes fatales, tanto en los canales como en río Nazas, por tal motivo se emiten las siguientes recomendaciones: no introducirse al río ni canales de riego; no encender fogatas; vigilar siempre a los menores de edad; no conducir después de haber ingerido bebidas alcohólicas; revisar las condiciones mecánicas de vehículos antes de viajar; y mantener las medidas preventivas relacionadas con la pandemia por COVID-19.

Protección Civil reforzará sus recorridos en los próximos días, en las zonas que se conoce, acuden las familias. De igual forma se insistirá en que tomen en cuenta las medidas preventivas en general para salvaguardar sus vidas.

En estos días por el periodo vacacional se suelen registrar diversos accidentes relacionados con los trayectos.

Los números telefónicos de emergencia son: 871-159-2676, Protección Civil; 871-725- 3252; 911 / 871-725-82-48, Seguridad Pública; Tránsito y Vialidad 871-725-1061.