'Presencia de la nueva cepa no debe generar miedo'

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que pese al incremento de contagios del COVID-19 que se registra en últimas semanas en la entidad no se debe generar alarma entre la población, toda vez que se mantienen bajo control los indicadores sanitarios respecto a la hospitalización y los fallecimientos.

Al terminar la reunión semanal del Subcomité de Salud de La Laguna, el gobernador se refirió a las últimas cifras de contagios del COVID-19, además de la preocupación que ha generado entre los diversos sectores sociales la aparición de la llamada variante Delta en Coahuila y entidades vecinas como Durango.

Riquelme admitió que al menos en la última semana sí se han registrado más contagios nuevos del COVID-19, especialmente entre los grupos poblacionales que aún no se encuentran cubiertos con sus respectivas vacunas, aunque dicha situación no ha impactado en los hospitalizados y fallecidos, tal como sí pasó en 2020 y previo al proceso de vacunación.

"Sí hay casos, pero no tenemos hospitalización y no tenemos muertes tampoco, eso nos permite tener o tomar decisiones claras para el futuro, para no equivocarnos, porque ustedes están viendo en otras entidades que empiezan a salir casos y se asustan, es lógico, sí, pero no tienen el análisis que nosotros tenemos y que es realmente cómo está impactando y la actividad económica qué tiene".

Viajes

Apuntó que en todos los contagios de la cepa Delta se han establecido conclusiones sobre la forma en que se produjo la transmisión del virus, coincidiendo en que hubo viajes.

3 CASOS

De la variante Delta del COVID-19 se han registrado en el estado de Coahuila.