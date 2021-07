Francisco Villa desapareció los primeros archivos municipales

Según el acta de cabildo fechada el 1 de febrero de 1917, misma que forma parte del Libro I que actualmente está resguardado en el Archivo Municipal de Torreón, la razón de que no existan documentos municipales fechados antes de ese año se debió a un saqueo propiciado por las fuerzas de Francisco Villa en 1916.

La carta, cuyo antiguo libro aún registra huellas de un incendio, menciona: “El C. Presidente da cuenta a la asamblea que los motivos que hicieron suspender las labores, fueron las hordas vandálicas de Francisco Villa y que la mayor parte de los archivos del municipio fueron saqueados por las mismas hordas”.

El historiador y director del Archivo Municipal, Carlos Castañón, comentó que esta es la razón por la cual no existen archivos que hagan referencia a la época donde Torreón aún fungía como villa.

“Él toma nuevamente Torreón en diciembre de 1916. Se sospechaba, se pensaba que podía venir Villa a tomarlo. El jefe de la plaza lo desestima, lo considera un bandolero, un forajido herido que ya no tiene el poder y que por lo tanto están preparados para vencerlo”.

Sin embargo, el militar pagaría caro el pecado de subestimar a Villa, quien tomaría sin contratiempos de nueva cuenta a la ciudad.

“Villa ya no es el superhéroe de la Revolución y se dedica a asaltar los negocios, a pedir los famosos préstamos forzosos a extorsionar y a robar. Con las fuerzas de las armas nadie se niega y en esta toma quema los archivos de la ciudad, por eso Torreón tiene un hueco de los archivos de la Villa del Torreón, por eso no los tenemos aquí”.

Castañón afirmó que Villa también quemó varias imprentas donde se imprimían periódicos locales como El Radical, que se encontraba frente a la Alameda, con la consigna de que no se hablara mal de él. En esa última toma está registrado que Villa mató también a 29 chinos (que no hay que confundir con los 303 chinos asesinados durante la toma maderista de 1911).

“Estamos hablando de una segunda matanza. Villa no mató a los chinos en 1911, eso es un mito, pero en 1916 sí mata a 29 chinos. Eso lo sabemos porque me di a la tarea de documentarlo y de probarlo, que no quedara nada más como en una anécdota. Y encontré varios documentos diplomáticos del Gobierno chino haciendo la reclamación. Incluso dice: ‘Ya se está volviendo una costumbre en Torreón matar chinos’”.

A 98 años de que Francisco Villa fuese ultimado en Parral, Castañón considera que en Torreón también se trazó gran parte de su fatídico destino, pues al haber colgado en la antigua estación de Torreón a Luis Herrera, hermano de Maclovio Herrera, en 1916, y en tres años haber acabado con otros cuatro hermanos de Maclovio Herrera, pudo ser la gota que derramó el vaso para que se planeara en complot su asesinato, pues Jesús Herrera (el único hermano sobreviviente de Maclovio), entonces funcionario de Hacienda en Torreón, juró vengarse de Villa.

“Villa es una leyenda, cabe todo, está presente en el imaginario popular. Y por supuesto la Comarca Lagunera, como buena población del norte de México que vivió la Revolución, está marcada por la huella de Pancho Villa, tanto en la parte heroica como en la parte vandálica”, comentó el historiador.