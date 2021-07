"Se tiene bajo control": gobernador de Coahuila sobre variante Delta del COVID-19

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que pese al incremento de contagios del COVID-19 que se registra en últimas semanas en la entidad, no se debe de generar “alarma” entre la población, toda vez que se mantienen bajo control los indicadores sanitarios respecto a la hospitalización y los fallecimientos.

Fue el terminar la reunión semanal del Subcomité de Salud de La Laguna durante este lunes que el gobernador se refirió a las últimas cifras de contagios del COVID-19, además de la preocupación que ha generado entre los diversos sectores sociales la aparición de la llamada variante “Delta” en Coahuila y entidades vecinas como Durango.

Riquelme fue claro al admitir que, al menos en la última semana, sí se han registrado más contagios nuevos del COVID-19, especialmente entre los grupos poblacionales que aún no se encuentran cubiertos con sus respectivas vacunas, aunque dicha situación no ha impactado aún en los hospitalizados y fallecidos, tal como sí pasó en 2020 y previo al proceso de vacunación.

“Sí hay casos, pero no tenemos hospitalización y no tenemos muertes tampoco, eso nos permite tener o tomar decisiones claras para el futuro, para no equivocarnos, porque que ustedes están viendo en otras entidades que empiezan a salir casos y se asustan, es lógico, sí, pero no tienen el análisis que nosotros tenemos y que es realmente cómo está impactando y la actividad económica que tiene que ver con esto, eso es lo importante del trabajo de los subcomités de cada región”.

Respecto a la llamada variante “Delta” señaló que se trata de tres casos hasta el momento, los cuales corresponden a mujeres de diversas edades en municipios como Torreón, Saltillo y Acuña, siendo únicamente la persona contagiada en Saltillo la que tuvo que ser hospitalizada con síntomas leves y bajo un restricto control y monitoreo médico.

Dijo que en todos los contagios de la cepa “Delta” se han establecido conclusiones sobre la forma en la que se produjo la transmisión del virus, coincidiendo en que se hubo viajes previos y que pudieron ser con el contacto de personas de otras partes del mundo.

“Claro que vamos a estar muy atentos, vamos a conformar los cercos sanitarios que al principio de los contagios, cuando iniciaron los contagios en Coahuila generamos por la preocupación que no teníamos siquiera el conocimiento de cómo se iba a transitar en el proceso de alguien que tenía COVID… Todos vienen de fuera, o sea, esos tres vienen de fuera, fueron contagiados en un viaje previo, entonces ahorita se tiene bajo control, tenemos la estrategia en cada región para que se reporte de inmediato una variante de este tipo, creo que no hay que tampoco ahorita alertar de más”.