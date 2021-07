Autoridades en La Laguna de Durango dan recomendaciones para practicar senderismo

El subdirector de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil y coordinador de la dependencia en la región Laguna de Durango, Daniel Ríos Reyna, hizo un llamado a las personas que gustan de practicar actividades de senderismo a tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes y salvaguardar sus vidas.

Debido a que el senderismo se ha convertido en una actividad atractiva para jóvenes y adultos es fundamental considerar herramientas encaminadas a evitar lesiones, desorientaciones o accidentes.

Ríos Reyna destacó que es útil que antes de salir a pasear trazar una ruta por la que vayan a salir y la den a conocer a otras personas que se queden para que sepan el recorrido que estarán llevando a cabo, en caso de que se presente alguna emergencia. Dijo que hay algunas aplicaciones de teléfono inteligente que permiten grabar el recorrido desde el punto de partida, para que se quede en la memoria y tengan orientación de cómo regresar.

"De preferencia, la recomendación es que no pernocten en un lugar, que lleven ropa y calzado adecuado para hacer la actividad con el propósito de no sufrir lesiones en los pies", manifestó. Se recomienda tener equipo de rescate, llevar un botiquín, tener conocimiento en materia de primeros auxilios básicos, llevar mapa, alimentación adecuada, hidratación suficiente, con el propósito de que los paseantes no pasen hambre y sed.

"Hay que tener cuidado del entorno, si hay animales, considerar los tiempos de salida y tiempos en donde estarían según su ubicación sin señal telefónica para pedir auxilio", puntualizó Daniel Ríos Reyna.

Prevención

Si practica senderismo:

*Si se está o se sabe de alguna persona que se haya extraviado o sufrido algún percance en la práctica del senderismo, es necesario comunicarse a los servicios de emergencia y de Protección Civil para que reciban la atención lo antes posible.