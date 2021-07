Durango permanecerá en semáforo verde

Durango se mantendrá en color verde en el semáforo epidemiológico por COVID-19 durante los próximos 15 días, informó el secretario general de gobierno, Héctor Flores Ávalos.

Enfatizó que es una buena noticia ya que "principalmente los ciudadanos son quienes han llevado la mayor parte del sacrificio".

Asimismo, dijo que el gobierno ha acompañado con medidas que se considera que han dado resultado, "de manera que Durango se mantiene todavía en semáforo verde y efectivamente algunas de las entidades vecinas ya están en semáforo rojo, le pedimos a los ciudadanos que tengan mucha prudencia y mucha responsabilidad en caso de decidir visitar alguna de estas entidades", indicó.

Y es que el riesgo de contagio continúa por lo que exhortó a la población a evitar salir de la entidad, sobre todo a estados como Sinaloa que pasaron al semáforo rojo.

"Durango ofrece espacios recreativos para los niños, para los jóvenes, para las familias y queremos que la gente lo valore de esa manera, que en caso de tener intención de distraerse con la familia prefieran fundamentalmente los espacios en Durango, que no arriesguen innecesariamente a ellos, a su salud y a sus familiares", indicó.

Pidió que solo salgan en caso necesario. "El llamado en general es que la gente no se exponga innecesariamente, entonces en caso de que no sea una necesidad le pedimos a la gente que valore no salir de la entidad, precisamente porque hay algunos otros lugares, principalmente los lugares en donde ya el Gobierno federal ha señalado como crítica la situación de Quintana Roo, Ciudad de México inclusive, Sinaloa y Baja California Sur, entre otras entidades que presentan este fenómeno.

De ahí que pidió prudencia a los ciudadanos y valorar si realmente es necesario salir e insistió en que las actividades familiares recreativas se realicen en Durango.

Pandemia de coronavirus

Recomendaciones:

*Por la emergencia sanitaria, se pidió a los duranguenses no salir de la entidad a menos que sea absolutamente necesario.

*Pese a que la entidad continuará en color verde, no se deben relajar las medidas sanitarias.