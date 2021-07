Estacionamientos 'exclusivos' alrededor del IMSS en Torreón Jardín no cubren los derechos correspondientes

En diversas calles alrededor del IMSS en Torreón, hay domicilios con estacionamientos "exclusivos" que no están registrados en el Municipio ni cubren los derechos correspondientes.

La saturación de vehículos es una realidad en la región y existen zonas en las que se agudiza esta problemática, como es alrededor de la clínica 16 del IMSS, en el bulevar Revolución y calle Jazmines, en Torreón Jardín, donde tanto médicos como pacientes enfrentan serias dificultades para encontrar un cajón de estacionamiento, lo que les obliga a buscar en las calles aledañas.

No obstante, a los colonos no les gusta tener vehículos extraños afuera de sus casas, sin importar que no obstruyan sus cocheras, por lo que colocan botes y cajas, mientras que otros deliberadamente pintan líneas amarillas y tienen letreros, como si fueran espacios exclusivos, pero sin pagar los derechos correspondientes por ello.

Agentes de Tránsito cuestionados al respecto, señalaron que los vecinos incluso solicitan que se sancione a quienes se estacionan en sus espacios, a pesar de que es vía pública, y les presionan para que levanten infracciones al personal y pacientes del IMSS, de lo que presentaron las boletas, en espacios de la vía pública. El Siglo de Torreón hizo un recorrido por este sector y ubicó líneas amarillas y letreros en las calles Citlaltépec, Jazmines y Heliotropos, además de espacios bloqueados con botes y cajas, pero ninguno está en el registro de exclusivos de las autoridades municipales.

La Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Municipio de Torreón tiene un registro de 66 domicilios que cubren sus derechos como estacionamientos exclusivos, de los cuáles, 50 se localizan en el sector Centro y el resto en varias colonias por toda la ciudad.

La mayoría son comercios o negocios que requieren del espacio para los camiones de carga y descarga de mercancía. Algunos han cubierto estos derechos desde el año 2008, de acuerdo al informe de Urbanismo, mientras que otros recién comenzaron este año, ante la saturación de cajones de estacionamiento en diversos sectores de la ciudad.

Al revisar detenidamente el listado de estacionamientos exclusivos al 2021, solo se observan tres domicilios ubicados en la colonia Torreón Jardín, pero ninguno en las calles mencionadas.

Este medio cuenta también con el listado de Urbanismo correspondiente al 2020, en el que se cuenta con 109 domicilios que han pagado sus derechos para estacionamientos exclusivos. Aquí se identifican cinco espacios en la colonia Torreón Jardín, pero ninguno en las calles alrededor del IMSS.