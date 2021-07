¿Qué visitar en Torreón en estas vacaciones? 

Si no te alcanza para salir de vacaciones, no te preocupes, hay muchas opciones de esparcimiento y recreación dentro de la región, que no te implican gastar de más. Elías Habib Rodríguez Pérez, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), señaló que en la región lagunera se cuenta con múltiples atractivos turísticos, además de museos y paseos que los ciudadanos pueden disfrutar, e indicó que es falso lo que dicen algunos de que aquí no hay nada que hacer.