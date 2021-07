'El Mudo' Aguirre, de San Pedro, Coahuila, a Tokio con sed de gol

Muchos seguidores del futbol, y sobre todo del Santos Laguna, han sido testigos de los grandes momentos que Eduardo Daniel Aguirre Lara, mejor conocido como "El Mudo", ha vivido dentro de la cancha, pero nadie conoce mejor su historia en este deporte como sus padres, Jorge y Rosy.

Con su hijo de 22 años concentrado ya en Tokio, Japón, para disputar la justa deportiva más importante del mundo, los Juegos Olímpicos, la familia abrió las puertas de su casa en San Pedro, Coahuila, para compartir con orgullo el recorrido de "Lalo" como jugador, recordando que desde muy pequeño, utilizando los trajes de futbol de Chivas y Santos que su abuela le regalaba, ya era notable su afición.

"A los 7 años, lo metimos a una escuela de futbol, era la manera de entretenerlos porque mis hijos no paraban, y menos los tres juntos, era el modo de que se entretenían y se iban a una canchita que está aquí a una cuadra. Se nos hacía bien para que no anduvieran en la calle. A él le gustaba jugar de portero, por eso pedía los guantes, pero cuando lo ponían a jugar en la cancha, jugaba muy bien", cuenta su papá, Jorge Aguirre.

Eduardo siempre ha estado acompañado de sus padres, quienes incluso formaron parte de la directiva de un equipo de tercera división donde organizaban hamburguesadas para apoyarlos, y fue su acercamiento que les hizo darse cuenta que su hijo era bueno y que la gente hablaba de él, sin embargo, a los 14 años, muchos niños que jugaban con él fueron reclutados por Santos, pero "El Mudo", no.

"Se fue conmigo a trabajar en una lonchería que yo puse en Laredo, tratando de expandir el negocio para que el día de mañana, si no pasaba nada, se metiera en el negocio familiar. Me lo llevo en unas vacaciones y le mandan a hablar de que le habían conseguido una visoria. Se regresa, pero el que le iba a conseguir la visoria, no se la consigue … Como al mes un amigo mío, que su hijo estaba en la Sub-20, le pedí que le consiguiera la visoria, y así fue, y les dijo que tenía un delantero matón, que no se iban a arrepentir, y total le dijeron 'A ver, trailo', y fue. Se le consigue la visoria y se queda".

NACE UN GOLEADOR

La selección mexicana de futbol tiene demasiada importancia en la carrera de Aguirre que la que muchos imaginan. El llamado al Tricolor de uno de sus compañeros en la Sub-17 de los Guerreros, fue lo que le abrió las puertas para demostrar que era un goleador.

"A los seleccionados Sub-17 se los llevan hasta un mes, esos son los procesos. En ese tiempo, a mi hijo lo meten a jugar; van a Veracruz, lo meten de cambio y ganan 1-0 con gol de Lalo. Se vienen, vuelven a hacer lo mismo, y mete Lalo dos goles; total de que el próximo partido sale de titular y vuelven a ganar, al siguiente partido vuelve a jugar y vuelve a anotar.

Cuando vuelve de selección, el otro jugador ya no fue el delantero, se fue de extremo y dejaron a Lalo de titular. O sea que la selección le abrió el camino. Durante ese torneo mi hijo queda campeón de goleo Sub-17, eso le valió para ser llamado al proceso de selección que ya tenían medio año trabajando … Cuando él queda campeón de goleo, habló con nosotros y nos dijo, 'Ya ahora sí sigue selección' … y sí, lo llaman al Premundial y al Mundial.

DOLOROSA LESIÓN

La gran oportunidad de Eduardo se vio marcada por una lesión que todavía conmueve a sus padres; su madre, Rosy Lara, relató con lágrimas en los ojos lo difícil que era ver sufrir a su hijo por un dolor que lo llegó a inmovilizar.

"Tuvo una lesión donde le decían que ya no iba a poder jugar. Tenía 17 o 18 años, iba a ir al Mundial (Copa Mundial Sub-17 2015 en Chile), y le hicieron una resonancia, mi esposo anduvo con él, pero le decían que ya no iba a poder jugar. Hubo días en que él de plano se levantaba y me hablaba porque su cuarto está arriba, me hablaba y me decía, 'Mamá, ven a cambiarme porque ya no me puedo ni cambiar', era un dolor insoportable para mi hijo. Llego y lo veo todo ladeado y me dice, 'este dolor ya no lo aguanto', y fue cuando mi esposo se movió", comparte.

El dolor de Aguirre, causó su regreso de una visoria con el Benfica, ya que necesitaban un delantero para la segunda del club europeo, pero a pesar de lo que sentía su cuerpo, él no paró de entrenar, hasta que un día regresó a la casa llorando, bajando del carro muy apenas, ya no aguantaba.

"Como yo ya sabía que le dolía, fui al club a preguntar que qué tenía, le hicieron una resonancia, y saliendo de la resonancia, resultó que mi hijo tenía dos hernias discales. Fuimos con el médico, y nos dice 'No, usted ya no va jugar futbol si quiere seguir caminando'. Yo le decía que mi hijo iba a jugar un Mundial en un mes, pero el doctor decía, 'No, no va a jugar'. Cuando salimos dije 'Ya valió m…'.

Yo ya lo quería era que me lo curaran. Además decían que era una operación carísima, y yo venía pensando, 'Qué tan cara está que no se la hagan por la casa' en caso de una acción. En reunión con Chepo de la Torre, ya estaba como técnico de Santos, platicaban sobre la hernia. Nicolás Navarro dijo 'A mi me operaron de eso, y desde que me operaron el doctor está en México'.

Me acuerdo que al día siguiente viajamos a operarlo a la Ciudad de México. Mi hijo no podía ni estar sentado, ni acostado, nada; las pastillas eran insuficientes. Yo no lloraba junto con él porque alguien tenía que ser fuerte. Yo no paraba de llorar, pensaba en su sueños y en su carrera. No lloraba con nadie, lo hacía solo porque no tenían que conocer mi dolor, y ver a mi hijo en una cama ….

Después de la operación, mi hijo despierta de la anestesia, le preguntan que qué le dolía y Lalo le decía, 'Me duele la espalda', y el doctor le dijo, 'Sí, por las agujas, pero qué más te duele'. Le levanta una pierna, y la otra, y le pregunta, '¿Te duele?', dice Lalo, 'No', 'Pues usted ya está curado. En cinco días va a estar jugando futbol'.

Fue algo muy duro porque días atrás me dijeron que ya no iba a jugar. De ahí fue pura felicidad, mi hijo se subía solo al taxi y veníamos jugando baraja en el avión", expresa su padre conmovido. "Pero, cuando llega del Mundial, dice, 'ahora voy a ir al Sub-20 y voy a llegar a Primera División'. De la Sub-20 ya venía muy emocionado, y ándale que nos lo mandan a Primera A".

En su partida al equipo de la Jaiba Brava de Tampico Madero, muchos jóvenes ya habían debutado con Santos pese a no haber llevado el mismo proceso que Eduardo Aguirre, pero el representante del jugador y entrenadores le decían a la familia que para su hijo era lo mejor que le podía pasar.

PASOS DE GUERRERO

"Lalo se va triste, le dicen que se va a ir un año, y le puso muchas ganas mi hijo, pero al año le dijeron que se quedara otra vez. En la última temporada fue al Torneo Esperanzas de Toulon (2018) y quedó campeón de goleo. El mismo Marco Antonio 'Chima' Ruiz, y Carlos Cariño, decían que lo que él estaba haciendo era el mejor proceso que podía vivir un futbolista, que para llegar a ser un gran futbolista un jugador debe vivir esos procesos, porque muchos se caen en el camino y muchos se crecen".

El delantero sampetrino, luego de la última temporada donde más goles metió en Jaiba, volvió a Torreón para hacer su debut en primera cuando Salvador Reyes era el técnico del equipo, un momento que para su familia causó enorme felicidad después de verlo luchar por cumplir su sueño, convirtiéndose además en el primer futbolista profesional de su localidad, y rompiendo así muchas cosas que tampoco habían sucedido en su familia.

"Una vez entró aquí en Torreón contra Chivas y mete un gol, un golazo a Gudiño de zurda y mi hijo es derecho, pero se lo anularon. Pero cualquier noticia que pasara para nosotros era importante. Pero los dos goles que le metió a Tigres que ganaron 2-0, Tigres tenía un plantel muy bueno, y Santos andaba bien. Le dieron oportunidad a mi hijo como titular. Donde le ganaron a Tigres, un rival muy fuerte; ahí para él tuvo una explosión en su carrera. Mi hijo venía bien emocionado, lo esperamos en el estacionamiento y saliendo le decía a su mamá, 'Ande, mamá ¡No puede ser!, a Tigres, ¡A quién!'".

LA LISTA FINAL PARA TOKIO

Antes de sus goles en la Liguilla del torneo Guard1anes 2021, Lalo ya no había sido convocado para la selección, e incluso no formó parte del Preolímpico de Jaime Lozano. A nivel nacional, comenzaron las especulaciones sobre quiénes serían parte de la lista final para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La competencia estaba entre el lagunero y el delantero de Chivas, hoy del Getafe, José Juan Macías, sin embargo, en las últimas exhibiciones previas a la justa, "JJ" causó dudas sobre su nivel futbolístico, aunque al final, su participación ya no fue contemplada debido a una lesión.

"Meter cinco goles en Liguilla no cualquiera, y meter ocho goles en un torneo, menos. Le empezó a pesar a mi hijo a su favor. Y después de eso empiezan los periodistas, ' Y va a llevar al Mudito, y que Macías', pero yo me imaginaba que se iban a llevar a Macías, lo veíamos difícil. En esos días Lalo nos dice, 'Voy a ir a los Olímpicos o a la Copa Oro. Ya se escuchó que el Tata ya preguntó por mí... a una de las dos voy a ir'. Hicieron una lista de 50 jugadores y apareció (...) Un día llego a la casa y me dice mi esposa, 'Se lesionó Macías', y yo dije, 'No, así no', no puede ser justo porque, se pone uno a pensar como padre, así no, por lesión no, por competencia".

Ahora, Eduardo Daniel Aguirre Lara, se encuentra instalado en la Villa Olímpica de Tokio, desde donde la delegación mexicana intenta mantener la motivación en los deportistas.

"Días antes, la esposa del entrenador Jaime Lozano, nos mandó pedir fotos y cartas de sus familiares y amigos para hacerles unos álbumes muy bonitos. Nos habló (Lalo) y estaba llorando, nos hizo una videollamada para agradecernos, eso como que a todos los conmovió. Tenían tres semanas fuera de casa y otro mes que van a estar fuera, estaban muy emocionados los muchachos de selección, con lágrimas en los ojos", comparte su mamá.

"Hijo, sé cuando has luchado por estar ahí, sé de tu esfuerzo y dedicación. Me siento muy orgullosa de tí, sigue luchando para que puedas cumplir una más de tus metas, sabes que te amo y mientras Dios lo permite, yo voy a estar ahí para apoyarte. Dios maneja", se lee en el que escribió para su hijo.

El 22 de julio, durante la madrugada en México, la selección sostendrá su primera prueba. Lalo entraría al campo de juego momentos después de haber recibido el mensaje que su padre le repite antes de cada partido … "No se me relaje".

"Una persona que se relaja ya no tiene visión hacia adelante. Cada que empieza un partido, o puedo mandarle un mensaje, es decirle que no se me relaje, porque de que lo amo y lo quiero y tiene todo mi apoyo, él ya lo sabe".