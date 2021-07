Raquel Garza siente hoy en día mariposas en el estomago y no es que ande de enamorada, lo que ocurre es que este domingo se estrena la nueva versión de Doctor Cándido Pérez, en donde encarna a "Doña Cata".

Desde el cielo, como la propia actriz lo confirmó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, la fallecida Alejandra Meyer le pasó la estafeta y espera no defraudarla, aunque aclara que su caracterización es diferente.

La actriz charló de todo vía zoom y como era de esperarse, siendo una fiel seguidora del Santos Laguna, defendió al "Equipo de todos" luego de que de Arath de la Torre (Su compañero en el programa, encargado de personificar a 'Cándido') dijera en una plática con este diario que, "Lástima del Santos de Torreón, pero todo lo demás en La Laguna está bien".

-¿Cómo estás?

Feliz de poder compartir con todos ustedes mi experiencia de Cándido Pérez y comunicarme con toda la gente de la Comarca Lagunera porque saben que el Santos es el equipo de mis amores.

-Y sí, todos sabemos que eres una Santista de hueso lagunero y siempre lo has demostrado.

Soy Guerrera de corazón, soy apasionada en todo, no nada más en mi carrera. A todos los que nos gusta el futbol de ley, somos bien apasionados.

-A quien no le gusta el Santos es Arath de la Torre ya que en una pasada entrevista dijo que en Torreón todo está bien menos el "equipo de todos", ¿Qué opinas al respecto?

Como se atreve Arath, lo voy a regañar. Mejor equipo no hay en México que el Santos Laguna. Van a ver que le voy a decir algo.

-Este domingo se estrena la nueva versión de Doctor Cándido Pérez, ¿Cómo te sientes?

Hay mucha emoción, hay nervios, hay alegría, hay mariposas en el estomago. Pensé que este día no llegaría. Doctor Cándido Pérez entra a sus casas si usted nos lo permite este domingo 18 de julio s las 7:30 de la noche.

"Estamos felices de que casi tres décadas el Doctor Cándido Pérez vuelve a escribir otra historia en la que nos encontramos Arath de la Torre, Irán Castillo, Lorena de la Garza y una servidora, entre otros actores.

-Escuchar el tema musical de la serie, ¿Qué te provoca?

Esa melodía te pone de buenas, siempre me ponía feliz y ahora mucho más. Yo me acuerdo que, siendo una criatura, caminaba por Tampico y de repente se escuchaba la melodía y me ponía a bailar y ahora también voy a bailar al escuchara, pero siendo parte del programa.

-Te tocó ser "Doña Cata", personaje que hacía la fallecida Alejandra Meyer, sin duda, ¿Coincides en que ha sido un regalo de vida para ti?

Todos los personajes que jugamos y componemos en Doctor Cándido Pérez se hicieron entrañables por la interpretación de esos grandes actores como Alejandra. En lo particular me gustaba 'Doña Cata' y nunca imaginé que se me iba a dar esa bendita responsabilidad de encarnarla.

"Alejandra hizo un gran trabajo. Me han preguntado mucho sobre las comparaciones, pero no voy a caer en eso. No quiero que nada me haga ruido, esto es un regalo en una época en la que uno quiere reír y hace reír".

-Desde el cielo te pasó la estafeta la señora Meyer.

Desde el cielo nos pasaron esa estafeta, no únicamente Alejandra sino también María Luis Alcalá y otros actores de la serie de los ochenta que han fallecido. Ellos hicieron un trabajo tan importante que casi tres décadas después se está volviendo a hacer. Les cuento que en esta nueva versión el productor es Jorge Ortiz de Pinedo mientras que Don Jorge Ortiz de Pinedo es el director.

-Los guiones son otros, los renovaron totalmente, ¿No es así?

La vida cambia. Si nos cambió en un año, imagínense en casi 30. La esencia y la comedia de situación siguen siendo las mismas. Pese a la pandemia hicimos televiteatro, como se hizo Cándido Pérez en los ochenta. Las personas que fueron se sometieron a grandes medidas sanitarias.

-Quienes crecieron con Cándido Pérez tratarán de encontrar peros en esta versión de 2021, ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Yo lo sé. He aprendido a bendecir y agradecer lo que me ha tocado. Agradezco que en estos tiempos tan complicados se me haya dado esta oportunidad, por lo tanto las comparaciones no cabían en mi cabeza.

"Yo me concentré y creé un nuevo personaje. Por supuesto que recuerdo a Meyer, pero yo empecé de cero y mi creación fue de cero. Yo nunca me puse a pensar que hubiera hecho, yo me enfoqué en mi línea y creo que lo mismo ocurrió con mis compañeros. Que se suscitarán comparaciones, de eso no hay duda. Tal vez a la gente guste más esta versión o menos, eso, por ahora, no lo sabremos".

-¿Te gustaría que el programa se volviera una obra de teatro, tal y como ha ocurrido con otros proyectos del señor Jorge Ortiz de Pinedo?

Espero que sí, ojalá que ocurra y que así sea. Esperamos con el corazón y con el alma sea bien recibidos por todo ustedes. Nuestra intención es entretenerlos.

-Independientemente del programa, ¿Estás en algún otro proyecto?

Como ustedes saben me encanta el teatro, hay propuestas, pero no puedo moverme mucho por la pandemia ya que tengo dos hijas y entre todas nos cuidamos. Soy bien inquieta y trabajador, sin embargo, es complicado ahora andar por todos lados.

-Y tu personaje de 'Tere, la Secretaria', ¿Seguirá guardado en tus cajones?

Agradezco mucho cuando la gente me pregunta por 'Tere' porque eso quiere decir que la gente lo recuerda con mucho cariño. Es un agasajo que me pregunten por eso personaje porque quiere decir que lo quisieron.

"Por otro lado, ya no correría igual como lo hacía, además tendría como 20 mil demandas por acoso a Origel o por hacerle bullying a Flor Rubio o Verónica Gallardo. Imagínense si hoy en día me siento en las piernas de alguien, querella segura por acoso".