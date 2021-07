Comerciantes de Saltillo temen baja de ventas y cierres por tercera ola de contagios de COVID-19

Ni bien empiezan a recuperarse cuando de nuevo ya se están comiendo las uñas, pues para comerciantes del primer cuadro de la ciudad de Saltillo resulta preocupante esta tercera ola de contagios de COVID, pues les podría representar una nueva baja en sus ventas.

Y es que según comentó Armando Ríos, quien desde hace 20 años es locatario en la zona centro de Saltillo, jamás le había tocado una situación de esta magnitud, pues aunque ha sido testigo del cierre de muchos comercios, también le ha tocado la apertura de otros.

“Aquí lo preocupante es que cierran, antes de inmediato se ocupaba el local, y ahora no, está la gente más cautelosa no solo para gastar, también para invertir, pues con esta incertidumbre económica, no sabes si ya de perdido vas a recupérate, entonces mejor no inviertes”, manifestó.

Y es que fue justamente en marzo del año anterior cuando empezó esta problemática, al principio pensaron que sería una cuestión de dos a lo mucho, pero no fue así, y al menos de la gente que él conoce por lo menos 10 tuvieron que cerrar su negocio a falta de ventas.

“Apenas como que se empieza a recuperar este asunto cuando de nuevo ya se escucha una tercera ola de contagios, pero ahora más fuerte, y la gente cada vez sale más confiada porque ya tiene su primera dosis de vacuna, dicen que la que viene está peor, hay que ver cómo nos va, porque de la gente que yo conozco, unos tres están esperando a que ocurra un milagro o truenan”, indicó.

Aseguró que si le da tristeza pensar que después de 20 años, su venta de frutas y verduras se podría venir abajo, a veces no hay gente que compre, y su mercancía ya pasada nadie la va a querer, y eso para él es una pérdida económica, pues jamás la va a recuperar.

“Yo confío en que esto va a mejorar, en que la gente va a entender, se va a cuidar, yo estoy seguro que pronto todo volverá a la normalidad”, concluyó.