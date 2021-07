Fallece el rapero Biz Markie, ícono del 'beatbox' de los 90

Luego de librar una batalla contra le diabetes, el rapero, cantante y actor, Biz Markie murió este viernes en su casa de Baltimore a los 57 años de edad.

"Es con profunda tristeza que anunciamos, esta noche, con su esposa Tara a su lado, el pionero del hip hop Biz Markie falleció pacíficamente", dijo su representante Jenni Izumi en un comunicado.

"Estamos agradecidos por las muchas llamadas y oraciones de apoyo que hemos recibido durante este momento difícil. Biz creó un legado de arte que siempre será celebrado por sus pares de la industria y sus amados fanáticos cuyas vidas pudo tocar a través de la música, que abarca más de 35 años. Deja atrás una esposa, muchos miembros de la familia y amigos cercanos que extrañarán su personalidad vibrante, bromas constantes y bromas frecuentes. Solicitamos respetuosamente la privacidad de su familia mientras lloran a su ser querido".

Según el portal TMZ, el artista llevaba años librando malestares debido a su condición diabética, la cual se agrandó en los últimos meses.

Markie se hizo popular alrededor del mundo en 1989 cuando lanzó el tema "Just a Friend", de su segundo álbum, "The Biz Never Sleeps". La melodía de piano característica de la canción (interpolada de "You Got What I Need" de Freddie Scott) combinada con el rap guiado por la narrativa y la voz ronca y excéntrica de Markie, la convirtió en un éxito, alcanzando el número 9 en la lista Billboard Hot 100. Su video musical también fue un éxito, detallando los problemas románticos de Markie de una manera humorística, incluida una escena de Markie al piano vestido como Mozart.

Nacido como Marcel Theo Hall el 8 de abril de 1964 en Harlem, Nueva York, Markie se crió en Long Island y comenzó su carrera musical actuando en clubes nocturnos y universidades

Finalmente se convirtió en miembro del famoso Juice Crew de Marley Marl, donde actuó como beatboxer junto a personas como Roxanne Shanté y MC Shan. Lanzó su álbum debut, "Goin 'Off", en el sello Cold Chillin' en 1988, con los sencillos "Make the Music With Your Mouth, Biz”, "Vapors" y "Nobody Beats the Biz" lo ayudaron a entrar en el top 100 de la lista de álbumes de Billboard. Su segundo disco, "The Biz Never Sleeps", siguió en 1989, y rápidamente se convirtió en Gold por el éxito de "Just a Friend".

Con su tercer álbum, "I Need a Haircut" de 1991, Markie se encontró en el centro de una de las batallas más trascendentes sobre la ley de derechos de autor y el sampleo en el hip-hop, cuando el cantautor de los 70 Gilbert O'Sullivan demandó al rapero por usar su canción "Alone Again (Naturally)" sin permiso. El caso fue a juicio y el juez falló en contra de Markie, e incluso lo remitió a un tribunal penal por posibles cargos de "robo". Nunca se presentó un caso penal, pero el asunto provocó grandes cambios en la forma en que los productores de hip-hop abordaron el sampleo en el futuro, así como importantes reveses para la carrera de Markie.

Además de su carrera musical, Markie hizo diversas apariciones en televisión y cine, sobre todo como un extraterrestre rapero en "Men in Black II" en 2002, y en el programa de televisión infantil "Yo Gabba Gabba".

Además tuvo una participación especial en la serie de 1994 "In Living Color", en lo últimos años tocó presencia con el público infantil al prestar su voz para series infantiles como “Bob Esponja” y “Hora de Aventura”.

En 2020 apareció en la galardonada serie de televisión "Empire" y "Black-ish" como él mismo. Actualmente se encontraba en la producción de la película "Chaaw", que se estrenará en mayo de 2022.