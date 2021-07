Llama Mesa de Salud de La Laguna a reforzar protocolos ante presencia de variante Delta del COVID en Torreón

Ante la presencia de la variante Delta del COVID-19 en Coahuila y particularmente en Torreón, la Mesa de Salud de La Laguna pidió a la población reforzar las medidas sociales y de salud para evitar la rápida transmisión, especialmente en personas no vacunadas. Dicen que la ciudadanía no debe alarmarse pero sí actuar con responsabilidad para evitar la evolución de la variante que es mucho más virulenta que la cepa original.

El coordinador médico de esta agrupación, Alberto Salas Cepeda, dijo que la clave es el uso correcto del cubrebocas y el distanciamiento social así como evitar "puntos rojos", entendidos como espacios cerrados donde hay aglomeración de personas. El especialista en asma, alergia e inmunología insistió también en promover las mediciones de concentración de dióxido de carbono (CO2) en ambientes cerrados para prevenir la expansión del COVID-19.

Dijo que viajar por placer en estos momentos a las playas de México es "caótico" y pidió que quienes lo hagan, deben actuar con responsabilidad y a su regreso, aislarse en sus domicilios y realizarse la prueba para la detección del COVID-19.

"Yo sugeriría no ir a las playas ya ahorita, no es buena idea. Lo hicimos el año pasado, casi nadie fue a las playas y lo tenemos que hacer este año de nuevo, que la gente sea consciente, no es buena idea ir a vacacionar a Sinaloa, ni a Quintana Roo ni a ninguna playa.

Más que todo aquí es participación de toda la comunidad, que estemos conscientes de que traemos una variante con mucho más capacidad de diseminarse. En el grado que todos participemos y seamos responsables creo que abatimos la diseminación y podemos pasar esta ola de una mejor manera y más rápido", explicó.

"Ya lo veníamos diciendo que por sentido común ya la traíamos aquí en el medio porque es un problema mundial, ya estaba en México en algunas ciudades lo habían demostrado pero no había habido oportunidad de mandar al InDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) secuenciación y hasta que lo mandaron se demostró científicamente que está en Torreón y seguramente en gran parte de México, como está a nivel mundial", dijo Salas Cepeda.

El doctor indicó que la variante Delta es más contagiosa y que la proteína de esta cepa mutante tiene más capacidad de adherirse al tejido respiratorio que el COVID original. Además tiene 50 o 60 veces más capacidad de diseminarse que la variante Alfa, detectada por primera vez en Inglaterra.