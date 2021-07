Juan Manuel Sanabria es cedido por el Atlético de Madrid al San Luis

Juan Manuel Sanabria se suma como refuerzo de Atlético de San Luis de cara al Torneo Apertura 2021.

Sanabria de 22 años, es un medio de contención uruguayo proveniente de Real Zaragoza de España y perteneciente a Atlético de Madrid donde ha tenido participación en Copa del Rey.

Además, Sanabria ha jugado en la UEFA Youth League teniendo también procesos de Selección Uruguaya Sub- 23, Sub- 20 y Sub-17 donde jugó el Mundial Sub- 20 2019 y el Preolímpico Sub- 23.

El uruguayo forma parte de las acciones que se realizan entre Atlético de Madrid y Atlético de San Luis, esto con la finalidad de potencializar a sus mejores jugadores.