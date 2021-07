Se manifiestan taxistas en Palacio de Gobierno

Representantes de 15 sindicatos del transporte público se plantaron a las afueras de las oficinas de Palacio de Gobierno en Gómez Palacio para exigir al subsecretario de Ingresos, Julio Arce, el cumplimiento de los compromisos establecidos hace aproximadamente un año. En la protesta se generó un congestionamiento vial al dejar libre solo un reducido carril del bulevar Forjadores.

La primera movilización se originó debido a las afectaciones que provocó la pandemia del COVID-19 en el desarrollo de su trabajo, cuyas ganancias se desplomaron hasta en un 80 por ciento, motivo por el que solicitaron el apoyo de las autoridades estatales, argumentando que siempre atendieron las medidas que se establecieron para contener los contagios. La protesta de un numeroso grupo de taxistas se registró poco antes de las 13:00 horas de ayer, donde una comisión logró reunirse con el subsecretario de Gobierno, Oswaldo Santibáñez.

Gerardo Vázquez, secretario de la línea Ecoexpress, dijo que tras realizar una caravana en la capital del estado, el subsecretario de Ingresos en el Estado se comprometió a apoyarlos con un subsidio tanto en el pago del refrendo 2021 como de su licencia de conducir. El compromiso no solo no se cumplió sino que aumentó mil pesos en el caso del refrendo vehicular, es decir, de 2,800 pesos se incrementó casi a los 4 mil, lo que despertó el enojo de los trabajadores del volante, sobre todo de quienes realizaron su trámite para no ser "carne de cañón" en los diferentes operativos

"Con el incremento tuvimos que pagar varios por eso se generó el malestar de todas las bases porque pagamos porque nos sale peor porque si vamos hacer un cambio de vehículo y si las placas no coinciden, nos para la Metropolitana y somos carne de cañón para las autoridades, nos paran y van las extorsiones hasta de 1,500 pesos o más", aseguró Luis Tovar, presidente de Ursitrán.

En su encuentro con el subsecretario de Gobierno, este se comunicó con Julio Arce, según comentaron los inconformes, quien aseguró que no habría tal incremento. Lo mismo les informó el gobernador del estado, José Rosas Aispuro, tras abordarlo en su gira que realizó ayer en el municipio de Gómez Palacio.

El presidente de Ursitrán, quien participó en la comisión, dijo que con dicho acuerdo, el resto de los trabajadores del volante se comprometen a cumplir con su obligación, ya que cerca del 35 por ciento de los más de 3 mil unidades de transporte no han realizado su refrendo. "Los compañeros han enfrentado solos los estragos de la pandemia y agregándole estos altos costos", comentó el presidente de Ursitrán

Los manifestantes aseguraron que el beneficio será para todos los trabajadores del servicio público de la región Laguna y serán efectivos a partir de la próxima semana.