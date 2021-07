 Bajo precio 'ahorca' a productores de melón en San Pedro

“Así como está tirado el asunto si no lo compran a peso, así lo vamos a entregar. Nos agarran ahorcados” dijeron los productores de melón, quien ayer eran las 12 del día y no había compradores; estaban esperanzados que llegaran al menos 2 camiones para que les recibieran el producto o de lo contrario se les echaría a perder y se verían obligados a tirarlo.

Mencionaron que, el miércoles les pagaron a 1.60 y 1.70 pesos el kilogramo, cuando la semana pasada se había mantenido en 2 pesos. Ayer jueves se los estaban pagando en 1.80 pesos el kilo; lo que dijeron es absurdo, pues mientras que los costos de producción siguen aumentando, pues por ejemplo la gasolina registró un incremento de un peso y el producto solo 10 centavos.

Ayer en la Planta Francisco I. Madero, lugar donde se empaca la fruta los productores hacían fila, al interior y exterior del inmueble y dicen que así han estado desde que empezaron las cosechas; algunos optan por irse a Matamoros, pero al final dicen les sale peor, puesto que deben invertir alrededor de 500 pesos en gasolina, lo que disminuye aún más el dinero a recuperar por el producto.

“No hay de otra. Este año nomás nos vamos quedar con la droga, por que ni pa’ zapatos” dijo uno de los campesinos que dijo que se cansó de esperar que le recibieran la fruta en San Pedro, se fue a Matamoros y si se lo “agarraron” pero en 65 pesos la reja, cuando generalmente se cotiza en 90 pesos, incluso mencionan que para poder hacer trato tardan todo un día en espera, pues algunos llegan a sus casas ya en la noche o en la madrugada.

“Es lo que le digo que nos agarran ya ahorcados y no nos queda de otra. Imagínese su llevó la troca hasta Matamoros, cargada con una y media tonelada, si no vendemos pues no me voy a regresar otra vez, con la carga, dar la vuelta de oquis y no sacar ni pa’ la gasolina, al último se nos echa a perder y luego lo tenemos que regalar o tirar”; lamentaron.