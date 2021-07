Sexoservidoras de Torreón están inconformes por altos precios de tarjetas de control sanitario

La representante de las y los trabajadores sexuales y salas de masajes en Torreón, Celia González Solís señaló que el gremio está inconforme por los altos costos de las tarjetas de control sanitario que expide el Municipio y que oscila en los 120 pesos semanales.

Dice que por la pandemia del COVID-19 la situación económica de quienes se dedican a este oficio se ha visto afectada y que pese a ello, el ayuntamiento no ha hecho ningún tipo de descuento.

“Si la situación nunca ha sido buena, yo creo que ahora (con la pandemia) fue fatal, muchas personas tuvieron que buscar lugares alternativos para trabajar, vender gorditas, poner fayuca y estar haciendo todo lo posible. La gente va a decir que a eso nos deberíamos de dedicar pero es que no se completa, ellas salen a trabajar y a buscar el sustento diario y siguen batallando porque esto no despega, sí la han tenido muy difícil. ¿Cómo es posible que viendo la situación el Municipio no se tiente el corazón?, ha seguido aumentando el costo del control de salud”, comentó.

González Solís dijo que ha tenido acercamiento con el director de Salud Municipal, Manuel Acuña Cepeda. Reconoce que disminuir el costo de las tarjetas de control sanitario “no está manos” del funcionario “sino de la Tesorería Municipal.

La importancia de llevar un control sanitario radica en que se evitan padecimientos mortales como el VIH/Sida, el Virus del Papiloma Humano que es causante del cáncer cervicouterino, así como Sífilis, Gonorrea, Herpes y otras enfermedades venéreas que deterioran el organismo. González Solís comentó que representa a cerca de 500 personas que son trabajadores y trabajadoras sexuales.