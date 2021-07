Así suena la versión de Ha*Ash de 'The Unforgiven' de Metallica

Poco a poco se empieza a escuchar las versiones del disco de covers de Metallica que se titula "The Metallica Blacklist" y que saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre y el cual desde su anuncio causó polémica luego de que se anunciara las bandas y cantantes que se les invitó para realizar sus propias versiones como J Balvin, The Hu, Miley Cyrus, Juanes, entre otros.

Ahora a Ha*Ash le tocó su turno para mostrar su versión de "The Unforgiven" la cual ha dividido los comentarios de los fanáticos de hueso colorado de la banda originaria de Los Ángeles, California, ya que para muchos no suena mal.

Y es que las hermanas Hanna y Ashley Pérez trataron de respetar la estructura musical que James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Jason Newsted hace 30 años el "Black Album", pero que le dan un giro, ya que lo hacen más acústico y de forma bilingüe.

"Lo que sentí y conocí lo oculté y no lo demostré. No me atreví, nunca fui, nunca fui quien pude ser... Me miro hoy y lo que soy es imperdonable", así es el coro en español que Ha*Ash interpreta en uno de los fragmentos de la rola que sorprende también por los sonidos al estilo mariachi que la hace muy particular, pero nada mal.

Muchas han sido los comentarios que se han desatado alrededor de dicha versión de "The Unforgiven" con Ha*Ash, unos han opinado que es "imperdonable" lo que hicieron con la pieza, otros se han mostrado sorprendidos por la calidad de voz que muestran las originarias de Lake Charles, Luisiana.

Juanes, el cantante colombiano, fue el primero en mostrar su versión de "Enter Sandman" y el de Miley Cyrus con "Else Matters".