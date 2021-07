Netflix busca ingresar al mundo de los videojuegos

Netflix lleva años siendo el rey del streaming. Millones de personas en el mundo disfrutan la posibilidad de acceder a películas y series sin tener que salir de casa y sin comerciales. Y durante el confinamiento la compañía registró ganancias récord. Sin embargo, la competencia no para de crecer con ofertas como HBO Max, Amazon Prime Video y Disney +, por lo que ahora los planes de la marca son crecer su oferta de contenido y ha dado un paso más para concretar su entrada al mundo de los videojuegos.

Desde hace algunas semanas se rumora que Netflix quiere ser algo más que una plataforma de transmisión de programas de televisión y películas. También quiere competir en el mundo 'gamer' y, de acuerdo con el medio Bloomberg, para ello decidió contratar a Mike Verdu, como vicepresidente de desarrollo de juegos.

Verdu tiene amplia experiencia en el mercado. Es un ex ejecutivo de Oculus y EA. Fue vicepresidente de contenido y juegos de realidad virtual y aumentada en Facebook, donde trabajó con los desarrolladores de Oculus Rift, Quest y Go. De 2017 a 2018, también fue director de EA Mobile y supervisó los estudios que trabajaron en Star Wars: Galaxy of Heroes, SimCity BuildIt, Plants vs.Zombies y Sims Free Play, entre otros.

Según los informes, la incorporación de Verdu a Netflix permitirá a la compañía construir un equipo dedicado a los videojuegos en los próximos meses con la intención de comenzar a brindar su oferta a los suscriptores el próximo año.

Según los rumores la compañía está considerando un paquete de juegos similar al que ofrece Apple Arcade, es decir que se ofrecerán por una sola tarifa y no incluirán anuncios. Se cree que los videojuegos llegarán en una nueva categoría sin costo extra, aunque las tarifas podrían aumentar en el futuro.

En un inicio los títulos solo serán compatibles con dispositivos móviles. También se dice que los desarrollos se realizarán con el equipo propio de Netflix, pero también buscará a estudios independientes para encargar más juegos.

No es nuevo en la industria

Hay que decir que Netflix no es del todo nuevo en el mundo de los juegos. Ya ha realizado experimentos en que permite a los usuarios interactuar con las historias y cambiar su rumbo. Como ejemplo de ello podemos mencionar la película de gran éxito "Black Mirror: Bandersnatch" que dio a los espectadoras la posibilidad de elegir varios giros de la trama.

Además, actualmente Netflix tiene muchos títulos basados en videojuegos populares que ya están disponibles o en proceso, como "Castlevania", "Resident Evil" y "The Witcher" (que es uno de los programas más populares de la plataforma), por lo que la compañía ve claramente el valor en este mercado.

Por otra parte, el éxito de algunos de sus contenidos ha llevado a la idea de que debería existir un juego relacionado. Como ejemplo de ello en 2019 se dio a conocer que Netflix se había asociado con Telltale Games para desarrollar un juego de "tranger Things", pero al final no se concretó.

Aunque no hay una confirmación por parte de Netflix sobre estos planes. Cuando el medio The Information dio a conocer que la compañía estaba buscando contratar a un ejecutivo que supervisara su expansión a los videojuegos un portavoz declaró: "Nuestros miembros valoran la variedad y la calidad de nuestro contenido. Es por eso que hemos ampliado continuamente nuestra oferta, desde series hasta documentales, películas, originales en el idioma local y reality shows. Los miembros también disfrutan de interactuar más directamente con las historias que aman, a través de programas interactivos como 'Bandersnatch' y 'You v. Wild', o juegos basados en 'Stranger Things', 'La Casa de Papel' y 'To All the Boys'. Así que estamos emocionados de hacer más con el entretenimiento interactivo".

Finalmente hay que tomar en cuenta que cada vez más empresas están creando su propio servicio de videojuegos bajo demanda, Apple Arcade, Google Stadia y Xbox Game Pass por mencionar algunos.