VIBREMOSPOSITIVO

HAZ DE TU VIDA UNA PARED DE POST-ITS

¿Alguna vez han soñado que están durmiendo perfectamente cómodos en una cama que no se ha tendido en meses, cuando una silueta enorme - dos metros, fácil - los destapa mientras prende la luz del dormitorio, obligándolos a limpiar las pilas de ropa acumuladas en los últimos seis días? ¿No? ¿Solo yo?

Que afortunados.

Para los que no me conocen, me presento: como ya habrán leído algunos renglones más arriba, me llamo Victoria; tengo 17 años, soy fanática de la lectura y gimnasta retirada. Pero lo más importante, y lo que me lleva al punto de este breve relato, es que soy un desastre. De los buenos. O eso me gusta pensar. Y creo, que después de un año de vivir conmigo, mi compañera de cuarto podrá atestar a esto. Siempre dicen que la manera en la que tenemos organizadas nuestras cosas es solo una representación del estado de nuestra mente. Con esto creo que queda clara la inexistente acomodación de mis pensamientos. A partir de esto, y con el paso de los años, se me ha desarrollado la necesidad de escribirlo todo, desde números de teléfono, a tareas, hasta cosas que me pasan día con día de las que quisiera acordarme.

Con esta idea en mente, llegué un día a mi cuarto para decirle a mi compañera: "hagamos una pared de post-it's". Sin respuesta, más su expresión me había dejado claro que tenía que explicarme un poco más. Y fue así como las dos empezamos una forma nueva de ver las cosas, en la que en nuestra vida alocada de adolescentes y estudiantes de preparatoria, intentaríamos buscar tan solo una cosa buena que nos pasara a diario. A esto, le dedicaríamos un post-it y un espacio en la pared del cuarto.

Hasta hoy, creo que es una de las cosas más inteligentes que hemos decidido hacer, no solamente porque terminó siendo una muy buena decoración para el cuarto, sino porque nos enseñó a que no importa que tan malo sea tu día, que tan estresante haya sido tu semana, cuanta tarea tengas, o que tan grande haya sido la pelea con tus papás; siempre hay por lo menos una cosa buena que sacarle a aquel día que llamas desperdiciado. Y normalmente no es solo una cosa, si no, muchas más, pero nos cegamos por estar enganchados en lo malo que nos pasa. Sin darnos cuenta, damos por hecho 24 horas de cosas buenas, por un único momento de algo no tan especial.

Estos momentos que poníamos en la pared nunca fueron algo muy extraordinario, más que para nosotras si lo eran. Fueron pequeños detalles, como que alguien dijo un buen chiste en una clase aburrida, que se volvieron tan especiales. Creo que hay que aprender a valorar hasta las cosas más insignificantes, porque el tiempo pasa volando, de un momento a otro, las personas se van y las cosas se acaban, hasta que quedas solo tú, cuestionando si aprovechaste lo suficiente.

Mi punto es, busquen siempre lo positivo, dejemos de permitir que el estrés maneje nuestras vidas. No seamos ignorantes hacia lo bueno, porque nos olvidamos de lo increíble de la vida. Estamos tan ocupados en nuestras obligaciones que se nos olvida darnos un gusto. Alguna vez se han preguntado ¿Por qué los adultos no juegan en los columpios? En lo personal, es una pregunta que me hago constantemente. ¿El estándar social no lo permite? ¿No tienen tiempo? ¿Cómo alguien podría decir que no a algo tan increíble? No hay edad para ser felices, tomémonos el tiempo de hacer las cosas que nos hacen sonreír, y escríbanlo en un post-it. Les reto a hacer de su vida una pared de post-it's.

Te invitamos a inscribirte en nuestra página www.vibremospositivo.com para darte más información de nuestro movimiento y seguirnos en Facebook como Vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz y @vibremos_positivo2020.