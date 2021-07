Llega #Dating a México, una app para encontrar pareja

Con la pandemia una de las actividades que tuvo que ponerse en pausa fue el conocer personas en reuniones con amigos, bares y restaurantes. Aquellos en busca de una pareja se encontraron con nuevas dificultades para encontrar a alguien especial y muchos optaron por probar suerte en las aplicaciones de citas. Sin embargo, una queja común es que les es difícil encontrar personas para hacer una conexión genuina ya que la mayoría solo se guía por la apariencia.

Pensando en ella ha llegado una nueva alternativa a México llamada #Dating.

"Si de por sí coincidir con alguien con el que exista una verdadera conexión no es fácil, la pandemia hizo que fuera aún más complicado para los mexicanos encontrar personas con quien conectar a un nivel más profundo. No obstante, el crecimiento de las apps continuó en ascenso frente a todo obstáculo. Sin embargo, existe una frustración general acerca de ellas. La gran mayoría de los usuarios comentan que la interacción con otros perfiles es masiva pero limitante ya que se enfocan meramente en el aspecto superficial. Dichas apps están planeadas para que las personas hagan match de acuerdo a los estándares de belleza física de quien las usa. Desafortunadamente, es bastante complejo que se dé la oportunidad de encontrar conexiones significativas que puedan funcionar a largo plazo, ¿cantidad o calidad?, he ahí la cuestión", señala #Dating a través de un comunicado.

La propuesta de aplicación #Dating (que se pronuncia "Hashtag Dating"), que acaba de ser lanzada en México, es servir como una app que permita a los usuarios conectar a su manera: es posible hacer match, chatear, coquetear pero con la ayuda del uso de hashtags de manera que tengan más posibilidades de encontrar relaciones genuinas.

"Es la única en su clase que cuenta con hashtags y que permite a los usuarios conectar con personas que tengan intereses afines. Por otro lado, es importante recalcar que no existe un acceso de terceros a los datos personales de los usuarios con otros fines. La plataforma ha sido todo un éxito en menos de seis meses ya que alcanzó la impresionante cifra de un millón de usuarios", aseguró la empresa.

Los creadores están convencidos de que los hashtags pueden convertir uno solo en un dúo ya que si se trata de amor, es mejor bailar al mismo son. "Las parejas más exitosas son aquellas que comparten intereses similares, educación, estilo de vida, y mentalidad. Si una foto dice mil palabras, imagina el millón de cosas que una imagen con hashtags puede expresar".

Así, #Dating afirma que cuando de hallar el amor se trata, no existe una ciencia exacta, fórmula perfecta o cuentos de hadas. Las rupturas son inevitables, hay muchas madres y padres solteros, las inseguridades sobre el aspecto físico son comunes, tal y como sucede en la vida real. Es prácticamente imposible, conocer de primera impresión a alguien tal y como es.

Su origen

#Dating fue creada en Alemania a finales de 2019. Sin embargo, aseguran, los socios fundadores han conectado personas desde hace 15 años.

Los creadores de Yalwa (un directorio global) y el site de anuncios clasificados a nivel mundial Locanto han forjado una comunidad profesional que entiende la frustración que puede sentir cualquiera en el mundo de las citas en línea. "La gente está cansada de tener una y otra vez conexiones superficiales y pláticas triviales que no evolucionan".

Entonces decidieron crear un espacio seguro cuya finalidad es que todos se sientan cómodos en el mundo del dating o citas online.

"La desgastante función de swipe left or swipe right (desliza a la izquierda o a la derecha en español) es completamente secundaria ya que #Dating se trata de compatibilidad más allá de un simple algoritmo. Desde un primer momento es posible contactar con personas que tengan los mismos gustos e intereses de acuerdo a los hashtags que el usuario elija. Por ejemplo, si le encanta hacer deporte podría usar #deporte o si es amante de la cocina #cocinar. Si la música es su pasión #música es una buena opción", explicó la plataforma.

#Dating se puede descargar de manera gratuita a través de Google Play para Android y de App Store para Apple, también está disponible en versión escritorio y celular.