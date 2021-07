El Municipio de Torreón se prepara para afrontar veda por Consulta Popular

El Ayuntamiento de Torreón se prepara para hacer frente a la veda que ha dispuesto el Instituto Nacional Electoral (INE) en todo el país, ahora con motivo de la Consulta Popular que se realizará para saber si la ciudadanía está de acuerdo en enjuiciar a los expresidentes de México.

De esta forma la veda oficial ha dispuesto la prohibición para difundir acciones de Gobierno, programas sociales y de detallar beneficios sociales de parte de las autoridades, por lo que al igual que ocurrió en la pasada elección del 6 de junio, se limitarán actividades de gobierno, espacios de difusión y hasta declaraciones de funcionarios públicos de todos los órdenes.

Al respecto brindó mayores detalles el alcalde Jorge Zermeño, quien lamentó que nuevamente se deban de restringir ese tipo de situaciones, especialmente cuando espacios como las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador sí se siguen llevando a cabo; además reiteró su desacuerdo en el ejercicio de consulta popular, al argumentar que se trata de un gasto "innecesario" de recursos públicos, cuando en su lugar se debe de aplicar la ley en contra de quienes resulten responsables de cometer delitos.

"Ya lo he dicho, la verdad es que es un capricho del presidente de la república, me parece innecesario que la ley se consulte y bueno, pues es gastar dinero en una consulta que no va a ningún lugar…Es la primera consulta popular que organiza el INE y tiene las mismas reglas de una campaña política y nos obligan a todas las autoridades a no anunciar obras, a no participar, salvo las mañaneras, porque esas sí no tienen ninguna restricción, por más que el INE o el Tribunal le digan algo al presidente de la república, pues a él se le resbala todo eso", declaró.

El INE ha detallado que la veda por la Consulta Popular iniciará el primer minuto del mañana jueves 15 de julio y tendrá efecto hasta el último día del domingo 1 de agosto, fecha en la que precisamente se realizará la actividad en todo el país.